Ср, 30.01.2019
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Не пропустите: уже 6 февраля в кинотеатре Apollo пройдет мальчишник с призами и фильмом «Снегоуборщик»

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ФОТО: Doane Gregory / LILO/SIPA / Scanpix

6 февраля в кинотеатрах Apollo Solaris, Apollo Kino Lõunakeskus и Apollo Kino Pärnu состоится мальчишник Saku, на котором покажут триллер «Снегоуборщик».

Берите друзей и проведите этот вечер в мужской компании! Острый сюжет, Лиам Нисон, вкусные закуски: это все, что нужно для веселого времяпрепровождения!

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

Билеты уже в продаже!

Кроме того, на показе пройдет розыгрыш крутых призов от: Saku, центра тактической стрельбы, ралли-парка в Лайтсе, спорт-бара O'Learys и косметики Dermosil.

6 февраля – будьте на месте!

ФОТО: IMDB

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