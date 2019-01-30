Не пропустите: уже 6 февраля в кинотеатре Apollo пройдет мальчишник с призами и фильмом «Снегоуборщик»

Берите друзей и проведите этот вечер в мужской компании! Острый сюжет, Лиам Нисон, вкусные закуски: это все, что нужно для веселого времяпрепровождения!

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

Кроме того, на показе пройдет розыгрыш крутых призов от: Saku, центра тактической стрельбы, ралли-парка в Лайтсе, спорт-бара O'Learys и косметики Dermosil.

6 февраля – будьте на месте!