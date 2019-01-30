Первый фильм снятый на криптовалюту: «наркотический трип или режиссеркий замысел»?

Надо отметить сразу – это фильм не для всех, да и ограничения у него "16+", и это вполне оправданно, пишет Rus.tvnet.lv.

"Химера" - это жестокий триллер с элементами детектива, который пугает своими кровавыми деталями, но притягивает желанием разгадывать сюжетные хитросплетения.

Митци Пейроне не выкладывает нам всю суть картины "на блюдечке". Зрителю предлагается реальность с вкраплениями "флешбэков" - вставками из воспоминаний прошлого, фрагментами сновидений и кадрами галлюцинаций. Таким образом, зритель получает ответ по частям – кусочками. Шаг за шагом режиссер (а она же и сценарист) вводит нас в картины болезненного прошлого, которые стали причиной почти древнегреческой трагедии.

Повторюсь, "Химера" - это картина не для всех.

Самый близкий пример – это фильмы Николаса Виндинга Рефна или Ларса фон Триера, а где-то Дэвида Линча и Дэвида Финчера.

Ведь, очень сложно не заметить сходства с этими киногениями. Когда девушки едут в поезде без билета, а контролер предлагает "интересный" способ оплаты – в голову приходит "Нимфоманка" Ларса фон Триера. Наркотический трип, зрительные галлюцинации, потеря ощущения реальности и времени, однополые отношения и поиск ответов - "Маллхоладн Драйв", Дэвид Линч. Список правил, которым надо следовать – не прямая ли это отсылка к "Бойцовскому клубу"?

Влияние Николаса Рефна проглядывается через весь фильм - это не только невероятная цветопередача, но и то, как выглядят сами герои. Если вы смотрели "Неонового демона", значит не сможете не заметить схожее обращение автора к индустрии моды.

Сцены убийства в изысканных интерьерах, древнегреческая трагедия и изящная красота.

Пейроне уделяет внимание деталям одежды, предметам и расположению героев в кадре. К примеру, сцена со связанными главными героинями: девушки одеты в одинаковые платья, волосы заплетены в косы-кляпы, а вокруг расставлены зеркала. Есть даже намеки на итальянский народный театр - комедию дель арте (итал. commedia dell'arte) или комедию масок.

Кажется, что фильм взял лучшее от западного кинематографа - вдохновился многослойностью "Запрещенного приема" (Зак Снайдер) и черным юмором тарантиновских фильмов ("Бешенные псы", "Криминальное чтиво").

В русском прокате название фильма перевели как "Химера", хотя его оригинальное название Braid (с анг.яз - коса, тесьма). На мой взгляд, именно такое название и подходит этой киноработе, полной переплетения прошлого и настоящего, мужского и женского, красоты и уродства. Картине, которая рассчитана не на любящих прагматизм, а на способных оценить реальность, в которую нас приглашает автор.

Интересные факты о фильме и режиссере Митци Пейроне: