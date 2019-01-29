10 фильмов, конец которых казался нам хеппи-эндом. Но мы ошибались...

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Шоу Трумана (The Truman Show), 1998

Финал фильма: Труман выбирается из мира телевизионного шоу, в котором родился и вырос, в реальность. Там его ждут настоящая девушка и новая жизнь.

Удручающая правда: Побег Трумана из шоу только подогрел к нему интерес. В реальности он останется такой же знаменитостью, за каждым шагом которой будут следить обычные люди. Поэтому мечта главного героя о спокойной жизни вряд ли осуществится.

Назад в будущее (Back to the Future), 1985

Финал фильма: Марти Макфлаю удается вернуться в настоящее, а после изменения хода истории его родители становятся богатыми и счастливыми.

Удручающая правда: Для того чтобы создать идеальное альтернативное будущее, герой должен был стереть свое прошлое. Его мама и папа, друзья и знакомые, какими он знал их раньше, исчезли и, по сути, превратились в незнакомцев.

Бойцовский клуб (Fight Club), 1999

Финал фильма: Джек понял, что Тайлер — это его альтер эго. Он наконец ощущает себя целостной личностью и, держа Марлу за руку, наблюдает, как за окном рушится город.

Удручающая правда: За все преступления, которые якобы совершил Тайлер, тоже придется отвечать Джеку. Его арест остается лишь вопросом времени.

Женщина в черном (The Woman in Black), 2012

Финал фильма: Молодой адвокат Артур воссоединяется со своей женой на том свете.

Удручающая правда: Гибель главного героя сложно назвать хеппи-эндом. Но если воспринимать фильм метафорически, то этот финал приобретает совсем другой смысл.

Вспомнить все (Total Recall), 1990

Финал фильма: Дуглас Куэйд отправляется на Марс и, обнаружив, что население этой планеты страдает от отсутствия качественного воздуха, который у них украли, присоединяется к сопротивлению. Герою удается запустить генератор атмосферы и вернуть марсианам воздух и свободу.

Удручающая правда: Скорее всего, вскоре на Марс будут отправлены карательные отряды, которые убьют Дугласа и снова поработят марсиан.

50 первых поцелуев (50 First Dates), 2004

Финал фильма: После несчастного случая Люси потеряла память. Но Генри придумал, как ей помочь: главные моменты из их жизни он записывает на камеру и каждое утро предлагает любимой посмотреть видеокассету с воспоминаниями.

Удручающая правда: Даже если Генри продолжит записывать все на видео, с каждым годом это будет все меньше напоминать романтический сюжет. В одно утро Люси может проснуться беременной, больной или старой, и ей придется заново знакомиться с собой.

Хранители (Watchmen), 2009

Финал фильма: Гонка вооружений между США и СССР оставлена, ядерная война предотвращена.

Удручающая правда: Дневник Роршаха оказался в руках журналиста. После его публикации заговор молчания будет разрушен и начнется новый этап гонки вооружений.

Исходный код (Source Code), 2011

Финал фильма: Солдат Колтер предотвращает взрыв в поезде. Для этого он использует программу «Исходный код», благодаря которой перемещается в тело другого пассажира — Шона. В итоге его сознание остается в новом теле, он влюбляется в девушку Шона Кристину, и они становятся счастливой парой.

Удручающая правда: Единственный пострадавший в этой истории — Шон, телом которого овладел Колтер. Он просто исчез.

Академия Рашмор (Rushmore), 1998

Финал фильма: Макс Фишер ставит в школьном театре свою пьесу и начинает общаться с милой девушкой, забыв при этом о своих попытках привлечь внимание учительницы.

Удручающая правда: Песня, которая звучит в финале фильма, намекает на несчастную любовь героя и то, что на самом деле симпатия к учительнице осталась.

Вверх (Up), 2009

Финал фильма: После знакомства с мальчиком Расселом ворчливый старик Карл меняется. Эти двое остаются жить вместе как дедушка и внук.