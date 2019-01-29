Анджелина Джоли снимется в криминальной драме Тэйлора Шеридана

Хотя формально фильм основан на одноименном романе Майкла Кориты, Шеридан внес значительные изменения в сюжет. В центре внимания ‒ история женщины (Джоли), управляющей пожарно-смотровой башней в Монтане, которая оказывается вовлеченной в опасную погоню с участием подростка, пишет Film.ru.