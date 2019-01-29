Анджелина Джоли снимется в криминальной драме Тэйлора Шеридана

Анджелина Джоли подписалась на участие в криминальной драме «Те, кто желают мне смерти». Сценарий картины написал Тэйлор Шеридан (дилогия «Убийца», «Ветреная река»), он же займет режиссерское кресло.
Хотя формально фильм основан на одноименном романе Майкла Кориты, Шеридан внес значительные изменения в сюжет. В центре внимания ‒ история женщины (Джоли), управляющей пожарно-смотровой башней в Монтане, которая оказывается вовлеченной в опасную погоню с участием подростка, пишет Film.ru.
Съемки фильма стартуют в мае этого года, сразу после того, как Шеридан завершит работу над вторым сезоном «Йеллоустоуна».