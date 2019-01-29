Марго Робби показала Харли Квин из «Хищных птиц»

Популярная голливудская актриса Марго Робби предстала перед своими поклонниками в образе злодейки Харли Квин из кинофильма «Хищные птицы», основанного на комиксах DC. Фотография актрисы в гриме и костюме была опубликована на ее официальной странице в социальной сети Instagram.
«Скучали по мне?», - гласит подпись под снимком. Отметим, что работа над проектом стартовала сразу после выхода фильма «Отряд самоубийц», в котором Робби удалось сыграть одну из самых запоминающихся ролей. В конце 2018 года утверждалось, что полное рабочее название картины в английском варианте будут состоять из одиннадцати слов - «Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn», что можно перевести на русский как «Хищные птицы и Фантастическая эмансипация Харли Квин», пишет Kinonews.ru.
В фильме также будут представлены зрителям некоторые другие героини комиксов DC. В качестве исполнителей ключевых ролей заявлены Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн МакГрегор. Студия Warner Bros. планирует представить ленту зрителям в феврале 2020 года, где она вступит в конкурентную борьбу с 25-м эпизодом «бондианы».