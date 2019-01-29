Авторов триллера «Красивый, плохой, злой» обвинили в романтизации убийцы

Некоторым пользователям в сети трейлер и попытка романтизировать жестокого убийцу показались безвкусными, о чем они поспешили сообщить в Twitter.

«Выглядит ужасно. Поверить не могу, что Лили Коллинз согласилась оставить свое имя в титрах», пишет Kinopoisk.ru.

«Сочувствую семье убитых, что им приходится смотреть на пережитый ужас в виде забавного романтического триллера».

Один пользователь считает, что фильм создан специально для поклонников реальных преступлений, которые, как правило, испытывают к убийцам сексуальное влечение.

«Ужасный выбор музыки. Она должна быть жуткой. Людям от просмотра трейлера должно быть неприятно. Вы уже испортили зрителям первое впечатление от фильма».

«Почему они рекламируют фильм так, словно это супергеройское кино, а не картина о человеке, который убивал других ради забавы?»

«Ну, выглядит хорошо, но что с музыкой? Это фильм в прямом смысле о реальном серийном убийце, который совершил реально жуткие вещи. По крайней мере покажите все так и не романтизируйте монстра».