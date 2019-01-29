Сценарий «Джокера» переписывался прямо во время съемок

«Сценарий был отличный. Мы его целиком переписали во время съемок, — говорит Битц. — В прямом смысле. Мы запирались в трейлере Тодда, где всю ночь писали сцену, а потом снимали ее. Пока делали прически и грим, мы запоминали реплики, все делали, а потом, недели через три, переснимали», пишет Kinopoisk.ru.

Постоянные изменения в сценарии еще не означают, что у проекта проблемы. Неприятности, как правило, начинаются, когда в работу вмешивается студия, приглашая сторонних сценаристов, чтобы они переработали текст. Правки сценария на площадке с участием актерского состава и режиссера скорее намекают, что создатели «Джокера» постоянно искали способ сделать картину лучше.

Битц также добавила, что в какой-то момент постоянные изменения сценария прекратились, а от регулярных пересъемок пришлось отказаться. Причина — Хоакин Феникс, который сильно похудел для роли Артура Флека до превращения в Джокера.

«Но Тодд работает очень быстро, так что у нас всегда было лишнее время», — заключила актриса.