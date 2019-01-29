В новом русском фильме «Любовницы» три красотки отмстят за всех обманутых женщин

Почему, когда все так красиво и хорошо, должно так безобразно закончиться? Вы вместе провели тысячи сумасшедших фантастических часов, ты на 100% уверена, что вы будете до конца жизни, но ... однажды, как гром среди ясного неба, что-то вроде «малышка, прости меня ... я женат», или «я люблю тебя, но я не хочу разводиться… семья, дети… ну, сама понимаешь…» А потом ... потом ... ты осознаешь, что ты не кто иной, а любовница, барракуда, разрушительница семьи и еще чёрт знает кто....
Такие истории произошли с тремя очаровательными женщинами, которые случайно встретились в баре после расставания с любимыми и оказалось, что все они - соблазненные, обманутые и оставленные женатыми мужчинами. Вот это и была большая ошибка Дон Жуанов - трех красавиц не нужно было раздражать и водить за нос. Создав ловкий план и умело отомстив своим бывшим, они понимают, что таких обманутых женщин сотни тысяч, которые не заслуживают того, чтобы быть игрушками женатых мужчин. Очаровательные дамы: актриса, медсестра и студентка создают секретный клуб для брошенных женщин и, используя свое актерское мастерство, помогают другим женщинам проучить неверных супругов. Их трое, они молодые, обаятельные и ... опасные. Они поставят мужчин в самые неловкие ситуации, а сами будут весело смеяться.
Комедия «Любовницы» - отличная работа режиссера Елены Хазановой и трех увлекательных актрис Паулины Андреевой («Метод», «Мифы»), Александры Бортич («Полицейский с Рублёвки», «Я худею») и Юлии Александровой («Ёлки. Последние», «Самый лучший день»). Вы будете хохотать до слез, наблюдая ситуации созданные, тщательно подготовленными планами мести. А заодно увидите, что могут женщины, когда их эго и амбиции оскорбляются играми неверных мужчин.
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