Пн, 28.01.2019
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Криминальный гений-ребенок решил найти и ограбить сказочный подземный мир в фильме «Артемис Фаул»

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«Artemis Fowl»

ФОТО: Capital Pictures / Scanpix

Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.

Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план — ограбить его обитателей.

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