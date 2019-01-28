Пн, 28.01.2019

Саундтрек к фильму «Семь ужинов» создала латвийская группа Brainstorm

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«Seitse õhtusööki»

ФОТО: Kaader videost

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Предлагаем вам послушать саундтрек к фильму, который написала любимая многими группа Brainstorm!

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