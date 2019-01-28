Видео со съемок нового «Терминатора»: Робот-убийца в Венгрии

Подробности сюжета ленты до сих пор держатся в строгой тайне. Известно лишь, что Джеймс Кэмерон намерен перезапустить франшизу и вернуть историю в правильное русло. Новая картина проигнорирует сюжет третьего, четвертого и пятого фильмов и вместо этого продолжит историю «Терминатора 2», пишет Kinopoisk.ru.

Шварценеггер и Хэмилтон появятся на экране в образах знакомых персонажей. В фильме также снимаются Наталия Рейс, Маккензи Дэвис, Диего Бонета и Гэбриел Луна, который сыграет новую модель терминатора.

Ожидается, что персонажи Дэвис и Рейс станут новыми лицами Сопротивления, которым вместе с ветеранами франшизы предстоит сражаться со SkyNet.