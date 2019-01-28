«Золотой орел»: «Война Анны» — лучший фильм

Военная картина о маленькой девочке, которая выживает в войну, прячась в камине, обошла таких конкурентов, как спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед», а также историческая драма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Алексей Федорченко, снявший фильм, получил также режиссерскую награду.
Лидером по призам, тем не менее, стал блокбастер «Движение вверх», получивший из десяти номинаций шесть наград, пишет Kinopoisk.ru.
Активно сам с собой сражался Александр Петров: актера номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.
На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования был отобран 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.
Полный список лауреатов премии выглядит так:
Лучший фильм
«Война Анны»
«Движение вверх»
«История одного назначения»
«Лед»
«Спитак»
Лучшая режиссерская работа
Алексей Федорченко — «Война Анны»
Антон Мегердичев — «Движение вверх»
Авдотья Смирнова — «История одного назначения»
Лучший сценарий
Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»
Николай Куликов — «Движение вверх»
Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»
Лучшая женская роль в кино
Аглая Тарасова — «Лед»
Марта Козлова — «Война Анны»
Алена Чехова — «Прощаться не будем»
Лучшая женская роль на телевидении
Анна Михалкова — «Обычная женщина»
Лидия Вележева — «Березка»
Анна Чиповская — «Хождение по мукам»
Лучшая мужская роль в кино
Владимир Машков — «Движение вверх»
Александр Петров — «Гоголь. Вий»
Александр Петров — «Лед»
Лучшая мужская роль на телевидении
Александр Петров — «Sпарта»
Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»
Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»
Лучшая женская роль второго плана
Светлана Ходченкова — «Довлатов»
Ирина Горбачева — «История одного назначения»
Мария Аронова — «Лед»
Лучшая мужская роль второго плана
Кирилл Зайцев — «Движение вверх»
Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»
Андрей Смоляков — «Движение вверх»
«Гоголь. Страшная месть»«Гоголь. Страшная месть»
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Sпарта»
«Обычная женщина»
«Остаться в живых»
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«Хождение по мукам»
«Березка»
«Мост»
Лучший неигровой фильм
«Медведи Камчатки. Начало жизни»
«Довженко. Жизнь в цвету»
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
Лучший короткометражный фильм
«Материя»
«Твою мать!»
«Фокусы Менделя»
Лучший анимационный фильм
«Гофманиада»
«Матрос Петр Кошка»
«Пять минут до моря»
«Гофманиада»«Гофманиада»
Лучшая операторская работа
Игорь Гринякин — «Движение вверх»
Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»
Михаил Милашин — «Лед»
Лучшая работа художника-постановщика
Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»
Елена Жукова — «Гоголь. Вий»
Анастасия Каримулина — «История одного назначения»