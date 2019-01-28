«Золотой орел»: «Война Анны» — лучший фильм

Лидером по призам, тем не менее, стал блокбастер «Движение вверх», получивший из десяти номинаций шесть наград, пишет Kinopoisk.ru.

Активно сам с собой сражался Александр Петров: актера номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.

На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования был отобран 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.

Полный список лауреатов премии выглядит так:

Лучший фильм

«Война Анны»

«Движение вверх»

«История одного назначения»

«Лед»

«Спитак»

Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко — «Война Анны»

Антон Мегердичев — «Движение вверх»

Авдотья Смирнова — «История одного назначения»

Лучший сценарий

Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»

Николай Куликов — «Движение вверх»

Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»

Лучшая женская роль в кино

Аглая Тарасова — «Лед»

Марта Козлова — «Война Анны»

Алена Чехова — «Прощаться не будем»

Лучшая женская роль на телевидении

Анна Михалкова — «Обычная женщина»

Лидия Вележева — «Березка»

Анна Чиповская — «Хождение по мукам»

Лучшая мужская роль в кино

Владимир Машков — «Движение вверх»

Александр Петров — «Гоголь. Вий»

Александр Петров — «Лед»

Лучшая мужская роль на телевидении

Александр Петров — «Sпарта»

Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»

Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»

Лучшая женская роль второго плана

Светлана Ходченкова — «Довлатов»

Ирина Горбачева — «История одного назначения»

Мария Аронова — «Лед»

Лучшая мужская роль второго плана

Кирилл Зайцев — «Движение вверх»

Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»

Андрей Смоляков — «Движение вверх»

«Гоголь. Страшная месть»«Гоголь. Страшная месть»

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Sпарта»

«Обычная женщина»

«Остаться в живых»

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«Хождение по мукам»

«Березка»

«Мост»

Лучший неигровой фильм

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

«Довженко. Жизнь в цвету»

«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»

Лучший короткометражный фильм

«Материя»

«Твою мать!»

«Фокусы Менделя»

Лучший анимационный фильм

«Гофманиада»

«Матрос Петр Кошка»

«Пять минут до моря»

«Гофманиада»«Гофманиада»

Лучшая операторская работа

Игорь Гринякин — «Движение вверх»

Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»

Михаил Милашин — «Лед»

Лучшая работа художника-постановщика

Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»

Елена Жукова — «Гоголь. Вий»