Первые кадры из «Однажды в Голливуде»: Тарантино и «фабрика грез»

«Однажды в Голливуде» рассказывает о бывшей звезде вестерн-шоу Bounty Law Рике Далтоне, который пытается выжить в Голливуде. В 1969 году индустрия начала резко меняться, и Далтон вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом пытаются выжить в новом незнакомом Голливуде. Он даже подумывают уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с Далтоном живут режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей культа Чарльза Мэнсона, передает Kinopoisk.ru.