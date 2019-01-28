«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где блокбастер студии Marvel «Черная Пантера» взял призы в двух категориях — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая команда каскадеров».
Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз, пишет Kinopoisk.ru.
Среди телевизионных проектов лучшим второй год подряд стал драматический сериал «Это мы», а среди комедий гильдия отметила «Удивительную миссис Мейзел».
Лауреаты премии SAG в области кинематографа
Лучший актерский ансамбль
«Черная Пантера»
«Звезда родилась»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Безумно богатые азиаты»
Лучшая мужская роль
Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Кристиан Бэйл — «Власть»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»
Лучшая женская роль
Гленн Клоуз — «Жена»
Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
Оливия Колман — «Фаворитка»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али — «Зеленая книга»
Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая женская роль второго плана
Эмили Блант — «Тихое место»
Эми Адамс — «Власть»
Марго Робби — «Две королевы»
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Лучшая команда каскадеров
«Черная Пантера»
«Человек-муравей и Оса»
«Мстители: Война бесконечности»
«Баллада Бастера Скраггса»
«Миссия невыполнима: Последствия»