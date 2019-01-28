«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз, пишет Kinopoisk.ru.