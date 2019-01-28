Пн, 28.01.2019
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«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

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"Черная пантера"

ФОТО: Промо

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где блокбастер студии Marvel «Черная Пантера» взял призы в двух категориях — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая команда каскадеров».

Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз, пишет Kinopoisk.ru.

Среди телевизионных проектов лучшим второй год подряд стал драматический сериал «Это мы», а среди комедий гильдия отметила «Удивительную миссис Мейзел».

Лауреаты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский ансамбль

«Черная Пантера»

«Звезда родилась»

«Черный клановец»

«Богемская рапсодия»

«Безумно богатые азиаты»

Лучшая мужская роль

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Кристиан Бэйл — «Власть»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»

Лучшая женская роль

Гленн Клоуз — «Жена»

Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»

Оливия Колман — «Фаворитка»

Леди Гага — «Звезда родилась»

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»

Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»

Адам Драйвер — «Черный клановец»

Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант — «Тихое место»

Эми Адамс — «Власть»

Марго Робби — «Две королевы»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Лучшая команда каскадеров

«Черная Пантера»

«Человек-муравей и Оса»

«Мстители: Война бесконечности»

«Баллада Бастера Скраггса»

«Миссия невыполнима: Последствия»

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