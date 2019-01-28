Только скажи «Шазам» и ты превратишься в супергероя!

Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук? А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).