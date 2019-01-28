Только скажи «Шазам» и ты превратишься в супергероя!

В каждом из нас всех живет супергерой, и нужно лишь немного волшебства, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон (Энджел) должен прокричать всего одно слово - ШАЗАМ! - чтобы из сообразительного 14-летнего парнишки, живущего в приемной семье, превратиться во взрослого героя Шазама (Ливай), благодаря древнему волшебнику.
Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук? А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).
Этот фильм из вселенной DC, который отличает веселье и ориентация на семейные ценности, снят по сценарию Генри Гайдена, за основу взят сюжет Гайдена и Даррена Лемке. Создатели Шазама - Билл Паркер и Ч.К. Бек. Исполнительные продюсеры - Кристофер Годсик, Джеффри Чернов, Дуэйн Джонсон и Хирам Гарсиа.
В творческую команду Сандберга вошли главный оператор Максим Александр, работавший с ним над фильмом "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", художник-постановщик Дженнифер Спенс, монтажер Мишель Аллер и художник по костюмам Леа Батлер.
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