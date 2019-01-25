Не пропустите нашу комедию «Встреча одноклассников» и другие топовые фильмы на этих выходных!

«Ральф против интернета» - На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

«Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» - Последняя часть трилогии «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» – сумасбродная финишная прямая, когда уже нет времени на стыд и никто ни за что не призовет к ответу. Три лучших друга, Март, Андрес и Тоомас, возвращаются. Как всегда, у них есть гениальный план решения своих жизненных проблем, а также план того, как заполнить досуг киномана.

«Собачий путь домой» - трогательный рассказ о приключениях Беллы, собаки, которая проделывает путь в 400 миль после того, как оказывается разлученной со своим любимым хозяином Лукасом.

«По половому признаку» - это волнующая и яркая история молодой Рут Бейдер Гинзбург, матери и адвоката, которой приходится нелегко в той сфере деятельности, где доминируют мужчины. В фильме подробно показан начальный период ее борьбы за равные права для женщин.