Не пропустите нашу комедию «Встреча одноклассников» и другие топовые фильмы на этих выходных!

Вот и близятся очередные выходные, а это значит – самое время идти в кино! Предлагаем вам ознакомиться с новинками кинотеатров Apollo. Выбирайте подходящий вам фильм, берите семью и друзей и бегом в кинозал!
«Ральф против интернета» - На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
«Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» - Последняя часть трилогии «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» – сумасбродная финишная прямая, когда уже нет времени на стыд и никто ни за что не призовет к ответу. Три лучших друга, Март, Андрес и Тоомас, возвращаются. Как всегда, у них есть гениальный план решения своих жизненных проблем, а также план того, как заполнить досуг киномана.
«Собачий путь домой» - трогательный рассказ о приключениях Беллы, собаки, которая проделывает путь в 400 миль после того, как оказывается разлученной со своим любимым хозяином Лукасом.
«По половому признаку» - это волнующая и яркая история молодой Рут Бейдер Гинзбург, матери и адвоката, которой приходится нелегко в той сфере деятельности, где доминируют мужчины. В фильме подробно показан начальный период ее борьбы за равные права для женщин.
«Астерикс и тайное зелье» - Друид Гетафикс ловко карабкается по деревьям и собирает с них омелу в лесах, окружающих деревню непокорных галлов. Но однажды он очень неудачно падает, и это приводит его в крайнее волнение. Что будет, если он окажется не в состоянии готовить свои волшебные отвары?