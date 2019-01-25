Netflix готовит сериал по франшизе «Обитель зла»

Стриминговый сервис Netflix вместе с немецкой кинокомпанией Constantin Film разрабатывают игровой сериал по мотивам хоррор-франшизы «Обитель зла», выяснили Deadline.
Целью телепроекта станет расширение уже существующей мифологии «Обители зла». Сюжет снова расскажет о тёмных делишках корпорации Umbrella и новом мировом порядке, вызванном вспышкой Т-вируса, пишет Film.ru.
Авторы планируют сохранить ключевые элементы киноцикла, в том числе динамичные экшен-сцены и различные «пасхалки». Имена сценаристов и продюсеров, работающих над шоу, не раскрываются.
В данный момент Constantin Film также готовят полный перезапуск серии. Постановкой ребута займётся режиссёр «Синей бездны» и фильма ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры» Йоханнес Робертс, он же пишет новую версию сценария.