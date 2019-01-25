Пт, 25.01.2019
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Скоро в кино! Смотрите кадры из документального фильма про гонщика Оття Тянака

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«Ott Tänak: The Movie»

ФОТО: Kaader filmist

В апреле на экраны выйдет эстонский фильм  о гонщике «Отть Тянак: The Movie». Речь в фильме пойдет о сезоне 2018 года, когда Тянак и его штурман Ярвеоя снимали свое участие в Чемпионате мире.

Зрителям предоставляется уникальная возможность посмотреть на гонки изнутри и узнать переживания героев.

Параллельно показывается история Оття, его становление как спортсмена. Известный своим немногословием спортсмен предстает в фильме как прямолинейный и откровенный человек.

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 12 апреля. Смотрите расписание сеансов и билеты ЗДЕСЬ!

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