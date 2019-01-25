«Большой Лебовски» возвращается: Джефф Бриджес опубликовал интригующее видео

Голливудский актер Джефф Бриджес, который сыграл в известном фильме «Большой Лебовски», похоже, вернется к роли Джеффри Лебовски. Хоть раньше и сообщалось о том, что братья Коэны не будут снимать продолжение фильма, на днях в сети появилось кое-что интересное.
Дело в том, что актер выложил в своем Twitter короткое видео, на котором он в своем нынешнем возрасте, но при этом одет так, как был одет Чувак. Видеоролик подписан просто и интригующе: «Не могу жить прошлым, чувак. Оставайтесь с нами». А еще на видео указана дата 3 февраля 2019 года.
Стоит отметить, что в этот день пройдет Супербоул, во время которого по традиции демонстрируются премьерные трейлеры самых ожидаемых фильмов, пишет Segodnya.ua.
Конечно, Лебовски мог стать героем рекламы какого-нибудь товара или услуги. Но фанаты надеятся на продолжение фильма.