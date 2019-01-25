«Большой Лебовски» возвращается: Джефф Бриджес опубликовал интригующее видео

Дело в том, что актер выложил в своем Twitter короткое видео, на котором он в своем нынешнем возрасте, но при этом одет так, как был одет Чувак. Видеоролик подписан просто и интригующе: «Не могу жить прошлым, чувак. Оставайтесь с нами». А еще на видео указана дата 3 февраля 2019 года.