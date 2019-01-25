Смотрите трейлер: один из самых масштабных эстонских фильмов «Правда и справедливость»

Съемочный период занял полтора года - всего прошло 75 съемочных дней. Подготовка к съемкам длилась годами. Самой серьезной задачей для команды стал поиск подходящей площадки - где создать Варгамяэ? Поиски заняли полгода, и место нашлось возле границы с Латвией. На площадке были построены соответствующие эпохе повествования здания и восстановлена атмосфера произведений писателя.