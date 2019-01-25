Сб, 26.01.2019

Смотрите трейлер: один из самых масштабных эстонских фильмов «Правда и справедливость»

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В рамках масштабного проекта культуры ЭР100 20 февраля состоится премьера одного из самых масштабных эстонских фильмов "Правда и справедливость" по роману А.Х. Таммсааре.

Съемочный период занял полтора года - всего прошло 75 съемочных дней. Подготовка к съемкам длилась годами. Самой серьезной задачей для команды стал поиск подходящей площадки - где создать Варгамяэ? Поиски заняли полгода, и место нашлось возле границы с Латвией. На площадке были построены соответствующие эпохе повествования здания и восстановлена атмосфера произведений писателя.

Производство: Allfilm

Сценарист-режиссер: Танель Тоом

Продюсер: Иво Фельт

Оператор: Рейн Котов

Художник: Яагуп Роомет

В ролях: Прийт Лоог, Майке Шмидт, Прийт Выйгемаст, Эстер Кунту

Создание фильма поддерживают: ЭР100, Армин Кару, Auto Forte и Jetoil.

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 22 февраля! Расписание сеансов и билеты ЗДЕСЬ!

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