Смотрите трейлер: один из самых масштабных эстонских фильмов «Правда и справедливость»

В рамках масштабного проекта культуры ЭР100 20 февраля состоится премьера одного из самых масштабных эстонских фильмов "Правда и справедливость" по роману А.Х. Таммсааре.
Съемочный период занял полтора года - всего прошло 75 съемочных дней. Подготовка к съемкам длилась годами. Самой серьезной задачей для команды стал поиск подходящей площадки - где создать Варгамяэ? Поиски заняли полгода, и место нашлось возле границы с Латвией. На площадке были построены соответствующие эпохе повествования здания и восстановлена атмосфера произведений писателя.
Производство: Allfilm
Сценарист-режиссер: Танель Тоом
Продюсер: Иво Фельт
Оператор: Рейн Котов
Художник: Яагуп Роомет
В ролях: Прийт Лоог, Майке Шмидт, Прийт Выйгемаст, Эстер Кунту
Создание фильма поддерживают: ЭР100, Армин Кару, Auto Forte и Jetoil.
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