Пт, 25.01.2019

Режиссер «Зеленой книги»: я не планировал фильм о том, что расизм — зло

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Viggo Mortensen, from left, Peter Farrelly, Linda Cardellini and Mahershala Ali, winner of the award for best performance by an actor in a supporting role in any motion picture for "Green Book", pose in the press room with the award for best motion picture, musical or comedy for "Green Book" at the 76th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 6, 2019, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Режиссер «Тупого и еще тупее» Питер Фаррелли снял первую в своей карьере драму, пусть и комедийную, причем в одиночку. В интервью КиноПоиску Фаррелли рассказал, что заставило его пойти на такой серьезный шаг.

Фильм «Зеленая книга» снят по мотивам реальной истории Тони Валлелонги, белого водителя из Род-Айленда, вопреки своим предрассудкам подружившегося с чернокожим пианистом-виртуозом, которого он возил по всей Америке на гастроли (в фильме нам показывают гастроли по южным штатам). Неотесанного Валлелонгу играет Вигго Мортенсен, его работодателя и пассажира по кличке Док — Махершала Али. Дело происходит в 1960-х, во времена расовой сегрегации, и название «Зеленая книга» отсылает к одноименному справочнику, в котором указывались мотели, закусочные и заправки, где обслуживали афроамериканцев, пишет Kinopoisk.ru.

Вигго Мортенсеном признался, что очень долго сомневался и не хотел вообще браться за роль, мол, италоамериканца должен играть актер с итальянскими корнями. Как вы его переубедили?

Слушайте, Вигго — мой любимый актер. То, что я видел в «Пороке на экспорт», только подтверждает: он может все и даже больше. «Зеленая книга» — это просто цветочки в плане сложности актерской задачи по сравнению с фильмом Кроненберга. Я не итальянец, но я вырос на Род-Айленде, так сказать, в сердце италоамериканской культуры и чувствовал себя наполовину итальянцем. Род-Айленд и Бронкс — не вижу разницы.

Так что с самого начала я был уверен: Вигго справится. Кроме того, у меня всегда так, я тяготею к нестандартным кастинговым решениям. В «Тупой и еще тупее» я хотел Джеффа Дэниелса, и ассистент по актерам мне говорит: вы чего, он же даже не комедийный актер. Но именно поэтому он мне и был нужен!

«Зеленая книга» совсем не похожа на все, что вы делали раньше. Кроме того, это ваш сольный проект. Значит ли, что с плохими шутками покончено? Вы еще будете работать вместе с вашим братом Бобом?

У моего брата умер сын от передозировки наркотиками. И Боб больше не хотел снимать. Ему нужно было время. А я наткнулся на Боба Карри, который записал историю Валлелонги, и решил, что попробую, пока Боб приходит в себя, сделать что-то новое.

Когда вы взялись за «Зеленую книгу», в которой, конечно, много комического, но тема-то серьезная, не было ли вокруг вас разговоров недоброжелателей? Вроде куда он лезет?

Вообще не особо, но какие-то гадости до меня изредка доходили. Больше всех сомневался я сам. Особенно боялся отказа Вигго, типа он не захочет работать с таким придурком, как Фаррелли. Кстати, пока мы не начали репетировать, ничего смешного в сценарии я не находил. Так всем и говорил: снимаю свою первую драму. И вот на пробной читке, как только Вигго и Махершала открыли рот, стал очевиден комедийный потенциал этой истории. Команда ржала в голос, честно.

Вы говорите, что это ваша первая драма. Но, знаете, один из моих любимейших фильмов — «Тупой и еще тупее». И не только потому, что он дико смешной, но и потому, что там блестящая драматургия, он очень человечный и настоящий.

Класс, спасибо, я прям чувствую себя Орсоном Уэллсом, а ведь это мой первый серьезный фестиваль (разговор происходит на кинофестивале в Цюрихе. — Прим. ред. ). Вы знаете, мы с братом начинали работать под крылом братьев Цукер. И я обожаю их фильмы, они очень смешные. Но я считал, что зритель смеется бездумно, ему плевать на героев. Типа если показывают падающий самолет, то мы ни на секунду не сомневаемся, что это понарошку. Так вот я всегда мечтал снимать смешно, но и взаправду. Чтобы все-таки было немного страшно за пассажиров этого терпящего бедствие авиалайнера, понимаете?

В «Тупом и еще тупее» мы решили опробовать эту теорию. Помните сцену, когда Джим Керри пытается уговорить Джеффа Дэниелса поехать в Аспен? А потом внезапно грустнеет и начинает объяснять на полном серьезе, что его жизнь говно и он страшно одинок. В этот момент представитель студии остановил съемку и заявил: что ж вы делаете, это ведь комедия! А я ему ответил: чувак, через две минуты герой Джима продаст мертвую птичку слепому мальчику в инвалидном кресле, так что это в наших же интересах, чтобы зритель ему все-таки слегка симпатизировал и все простил.

«Зеленая книга» — первый в вашей карьере фильм, основанный на реальных событиях. Вы испытывали какие-то трудности в связи с этим? Может, на стадии написания сценария?

Да, мне было нелегко. Я все время пытался перегнуть палку. Даже не с шутками, а просто чересчур драматизировал. И мои соавторы часто меня одергивали: э, Пит, полегче, это перебор, мы тут не «Звездные войны» пишем. Кстати, все, что вы видите в картине, случилось в реальности, кроме сцены в магазине мужской одежды. Нам нужна была кульминация, что-то, что окончательно открыло бы глаза герою Вигго. Я долго искал и совершенно случайно наткнулся на этот чудовищный расистский закон. На Юге афроамериканцам нельзя было примерять одежду в магазине. Либо бери и покупай наобум, либо уходи. И я понял: бинго, то, что нужно.

А сцена с туалетом?

О, это правда. Так все и было. Док выступал по приглашению элиты, они аплодировали его игре, но не разрешали пользоваться туалетом в своих фешенебельных домах. Вообще на самом деле у Тони и Дока было два турне — мы их объединили в фильме. Незадолго до смерти Тони его сын попросил рассказать всю историю под запись, потому что знал: это готовый фильм. И мы все время сверялись с этим видео.

А как вы придумали название?

Тоже благодаря этому любительскому фильму. В какой-то момент Тони там говорит: ну, пришлось полистать «Зеленую книгу». А я никогда не слышал про этот справочник. И никто не слышал. Мы погуглили и поняли: вот он, лейтмотив. Это открытие мы сделали, когда три четверти сценария было уже написано. До этого фильм назывался «Письма к Долорес», и меня так бесило это название. Оно такое глупое.

Почему?

Ну, может быть, это сексизм, но так по-идиотски может называться только слезливая мелодрама для женщин. Какой нормальный мужик пойдет смотреть фильм с таким названием? Знаете, фильм «Филомена» Фрирза? Нормальное же кино. Но почти пять лет я отказывался его посмотреть, хотя меня упрашивала жена, только из-за названия. «Филомена»... Чего?!

Вы говорили, что прочитали первый драфт этой истории аж четыре года назад. За время работы над фильмом много чего случилось — например, Трамп. Вы думали о том, насколько ваш фильм стал из-за этого актуальнее, насколько он сегодня резонирует с реальностью?

Знаете, что я вам скажу? Четыре года назад тоже все было, откровенно говоря, так себе. Но Трамп — это, разумеется, вишенка на торте. Тем не менее я не планировал снимать важный актуальный фильм о том, что расизм — зло. Я  просто хотел снять фильм по классной истории. Которого, кстати могло бы и не быть, потому что чувак, который предложил мне «Зеленую книгу», опоздал 11 сентября 2001-го на 5 минут на самолет до Нью-Йорка. Это к вопросу о том, что и до Трампа Америке было о чем переживать.

Конечно, это фильм о трагедии чернокожих. Но и о дискриминации вообще. Кто-то из швейцарских журналистов мне сказал утром: «У нас „Зеленую книгу“ будут воспринимать в контексте миграционного кризиса». Я, с одной стороны, порадовался, конечно. Круто же снять универсальную историю. Но про себя подумал: «Миграционный кризис в Швейцарии? Чувак, ты о чем вообще, оглянись вокруг!» Швейцария мне очень напоминает Штаты в 1960-е годы. Народу непривычно мало, никакого трафика, люди ментально еще не потеряли невинность. Очень комфортная и благополучная жизнь тут в горах.

Теперь что касается месседжа фильма. Вот герой Махершалы в какой-то момент говорит: благородство всегда побеждает. Типа правда восторжествует рано или поздно. Хотелось бы верить, но на часах-то, считай, 2020-е, а торжеством и не пахнет! Короче, не мой девиз.

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