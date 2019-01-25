Режиссер «Зеленой книги»: я не планировал фильм о том, что расизм — зло

Класс, спасибо, я прям чувствую себя Орсоном Уэллсом, а ведь это мой первый серьезный фестиваль (разговор происходит на кинофестивале в Цюрихе. — Прим. ред. ). Вы знаете, мы с братом начинали работать под крылом братьев Цукер. И я обожаю их фильмы, они очень смешные. Но я считал, что зритель смеется бездумно, ему плевать на героев. Типа если показывают падающий самолет, то мы ни на секунду не сомневаемся, что это понарошку. Так вот я всегда мечтал снимать смешно, но и взаправду. Чтобы все-таки было немного страшно за пассажиров этого терпящего бедствие авиалайнера, понимаете?

В «Тупом и еще тупее» мы решили опробовать эту теорию. Помните сцену, когда Джим Керри пытается уговорить Джеффа Дэниелса поехать в Аспен? А потом внезапно грустнеет и начинает объяснять на полном серьезе, что его жизнь говно и он страшно одинок. В этот момент представитель студии остановил съемку и заявил: что ж вы делаете, это ведь комедия! А я ему ответил: чувак, через две минуты герой Джима продаст мертвую птичку слепому мальчику в инвалидном кресле, так что это в наших же интересах, чтобы зритель ему все-таки слегка симпатизировал и все простил.

«Зеленая книга» — первый в вашей карьере фильм, основанный на реальных событиях. Вы испытывали какие-то трудности в связи с этим? Может, на стадии написания сценария?

Да, мне было нелегко. Я все время пытался перегнуть палку. Даже не с шутками, а просто чересчур драматизировал. И мои соавторы часто меня одергивали: э, Пит, полегче, это перебор, мы тут не «Звездные войны» пишем. Кстати, все, что вы видите в картине, случилось в реальности, кроме сцены в магазине мужской одежды. Нам нужна была кульминация, что-то, что окончательно открыло бы глаза герою Вигго. Я долго искал и совершенно случайно наткнулся на этот чудовищный расистский закон. На Юге афроамериканцам нельзя было примерять одежду в магазине. Либо бери и покупай наобум, либо уходи. И я понял: бинго, то, что нужно.

А сцена с туалетом?

О, это правда. Так все и было. Док выступал по приглашению элиты, они аплодировали его игре, но не разрешали пользоваться туалетом в своих фешенебельных домах. Вообще на самом деле у Тони и Дока было два турне — мы их объединили в фильме. Незадолго до смерти Тони его сын попросил рассказать всю историю под запись, потому что знал: это готовый фильм. И мы все время сверялись с этим видео.

А как вы придумали название?