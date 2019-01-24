Стал известен хронометраж эпизодов финального сезона «Игры престолов»

Напомним, что ранее исполнительница одной из ключевых ролей Софи Тернер пожаловалась в интервью изданию InStyle, что в течение долгого периода времени создатели шоу запрещали ей мыть волосы. «Первые несколько сезонов мне разрешалось мыть голову, потому что я была аристократичной девушкой. К пятому сезону они начали просить меня не мыть волосы, и это было действительно отвратительно. В последнем сезоне я ношу парик, так что я могу мыть волосы, когда захочу, что приятно. Но да, пару лет я жила с довольно жирными волосами», - сетовала актриса.