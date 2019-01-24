Стал известен хронометраж эпизодов финального сезона «Игры престолов»

Стал известен примерный хронометраж эпизодов финального сезона сериала «Игра престолов». Как сообщает издание Entertainment Weekly со ссылкой презентацию, которая была представлена во Франции на встрече руководителей крупных телеканалов, первые две серии будут длиться 60 минут, тогда как следующие четыре - по 80 минут каждая.
Таким образом, последние части популярного шоу по продолжительности практически сравняются с полнометражными кинопроектами. Эта информация пока не была подтверждена на официальном уровне представителями канала HBO, пишет Kinonews.ru.
Напомним, что ранее исполнительница одной из ключевых ролей Софи Тернер пожаловалась в интервью изданию InStyle, что в течение долгого периода времени создатели шоу запрещали ей мыть волосы. «Первые несколько сезонов мне разрешалось мыть голову, потому что я была аристократичной девушкой. К пятому сезону они начали просить меня не мыть волосы, и это было действительно отвратительно. В последнем сезоне я ношу парик, так что я могу мыть волосы, когда захочу, что приятно. Но да, пару лет я жила с довольно жирными волосами», - сетовала актриса.
Восьмой сезон «Игры престолов» будут представлен зрителям в апреле 2019 года.