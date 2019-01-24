Объявлены номинанты французской кинопремии «Сезар»

За приз «Лучший фильм» поборются такие картины, как «Братья Систерс» Жака Одиара, «Непотопляемые» Жиля Леллуша, «На свободе!» Пьера Сальвадори, «Боль» Эмануэля Финкеля, «Опекунство» Ксавье Леграна, «Ученик» Жанны Эрри и «Ги» Алекса Лутца, сообщает Lenta.ru.

Среди иностранных фильмов представлены «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны, «Капернаум» Надин Лабаки, «Холодная война» Павла Павликовского, «Девочка» Лукаса Донта, «Ханна» Андреа Паллаоро,

Nos batailles Гийома Сенеса и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды.

Киноленты «Непотопляемые» и «Опекунство» получили по десять номинаций, картины «На свободе!» и «Братья Систерс» — по девять.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Париже 22 февраля. Вести мероприятие будет британская актриса Кристин Скотт Томас, известная по ролям в фильмах «Английский пациент», «Горькая луна» и «Ее зовут Сара».