Трейлер: Мэттью МакКонахи сыграл пляжного бездельника

Стабильность превыше всего. Отдохнуть пару раз в году высшее благо, доступное клеркам, а также офисному планктону. Острова во Флориде наполнены богатенькими бизнесменами или радужными хиппи. У первых все в порядке с деньгами, а у вторых с мировоззрением. Они уменьшили свои расходы до жизненных нужд и довольны, счастливы каждым прожитым днем. Именно такое место для пребывания выбрал один обаятельный, привлекательный мошенник по имени Мундог.

Мятежный дух и природная харизма дали ему беспечное существование. Живя не по общепринятым нормам и правилам он может позволить себе не работать, совершать бездумные поступки, уча остальных следовать его пути. Не гнушается герой и яркими пляжными нарядами. Обладая приметной внешностью он подчеркивает ее огненными костюмами и длинными светлыми волосами. Любимое его занятие ходить на тусовки. У него есть жена, весьма привлекательной внешности. Стройная и красивая особа. Отличает Мундога от остальных особая жизненная философия.