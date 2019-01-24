Трейлер: Мэттью МакКонахи сыграл пляжного бездельника

Теплый океан, солнце круглый год и бесконечно белые пляжи. Жизнь в Ки-Уэсте по сюжету фильма «Пляжный бездельник» полна приключений и беззаботных дней. Здесь хотели бы жить многие люди, но бросить работу, уехав в райское местечко мало кто решится.
Стабильность превыше всего. Отдохнуть пару раз в году высшее благо, доступное клеркам, а также офисному планктону. Острова во Флориде наполнены богатенькими бизнесменами или радужными хиппи. У первых все в порядке с деньгами, а у вторых с мировоззрением. Они уменьшили свои расходы до жизненных нужд и довольны, счастливы каждым прожитым днем. Именно такое место для пребывания выбрал один обаятельный, привлекательный мошенник по имени Мундог.
Мятежный дух и природная харизма дали ему беспечное существование. Живя не по общепринятым нормам и правилам он может позволить себе не работать, совершать бездумные поступки, уча остальных следовать его пути. Не гнушается герой и яркими пляжными нарядами. Обладая приметной внешностью он подчеркивает ее огненными костюмами и длинными светлыми волосами. Любимое его занятие ходить на тусовки. У него есть жена, весьма привлекательной внешности. Стройная и красивая особа. Отличает Мундога от остальных особая жизненная философия.
Обаятельный пройдоха умеет жить полной жизнью. Ему абсолютно фиолетово, что о нем подумают. Он может разъезжать по солнечному городку в сапогах, одетый в совершенно нелепые костюмы. Зарабатывает на жизнь хитрец обманом и мошенническими схемами. Вместе со своим другом он сталкивается с умопомрачительными приключениями, которые еще долго будут вместе вспоминать. Двое дружков, любителей «забить косячок», живут весело, шутят и подтрунивают над окружающими. Множество глупых, смешных ситуаций произойдут с ними, из которых они выйдут победителями, так и оставаясь весёлой парой, живущей по принципу «живи и веселись».