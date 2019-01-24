Фильм «Собачий путь домой» растрогает вас до глубины души

Собачий путь домой - волнующий рассказ о приключениях Беллы, собаки, которая проделывает путь в 400 миль после того, как оказывается разлученной со своим любимым хозяином Лукасом, студентом-медиком, работающим добровольцем в больнице штата Вирджиния.
В этом путешествии на долю решительной Беллы выпадает множество разных встреч, и всем - от осиротевшего детеныша пумы до бездомного ветерана войны, от которого отвернулась удача - Белла дарит радость и тепло благодаря своей вере и храбрости.
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