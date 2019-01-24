«Просто разрыдалась»: Леди Гага эмоционально отреагировала на свою номинацию на Оскар

На днях американская киноакадемия объявила всех номинантов на премию «Оскар». А исполнительница главной роли в фильме Брэдли Купера «Рождение звезды» Леди Гага проспала объявление номинатов. Однако, когда менеджер артистки сообщил ей, что она претендует на еще одну золотую статуэтку (Леди Гага уже получила премию «Золотой глобус»),то певица не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.