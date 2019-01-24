«Просто разрыдалась»: Леди Гага эмоционально отреагировала на свою номинацию на Оскар

На днях американская киноакадемия объявила всех номинантов на премию «Оскар». А исполнительница главной роли в фильме Брэдли Купера «Рождение звезды» Леди Гага проспала объявление номинатов. Однако, когда менеджер артистки сообщил ей, что она претендует на еще одну золотую статуэтку (Леди Гага уже получила премию «Золотой глобус»),то певица не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.
"Я просто разрыдалась", – рассказала певица The New York Times.
Отметим, что соперницами в номинации у Леди Гаги будет Гленн Клоуз, Оливия Колман, Ялица Апарисио и Мелисса МакКарти, пишет Segodnya.ua.
Стоит отметить и то, что Леди Гага не смогла сдержать слез на вручении премии "Critics ‘Choice Awards" за лучшую роль. Она также заработала "Золотой глобус" за лучший саундтрек к этой же ленте.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января прогремела 23-я церемония награждения премии Critics' Choice Awards 2019. Знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду. Леди Гага получила награду за Лучшую женскую роль.