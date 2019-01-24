Звезда «Титаника» сыграет детектива в новом сериале HBO

Проект называется Mare Of Easttown ("Лошадь Исттауна"). Действие картины развернется в маленьком провинциальном городке Пенсильвании, где местный детектив полиции, которого играет Уинслет, расследует убийство. И пока героиня ищет убийцу, ее собственная жизнь постепенно рушится, пишет Segodnya.ua.

В режиссерском кресле оказался Гэвин О’Коннор, который снимет все эпизоды и их количество пока не озвучено. Сценарием занимается Брэд Ингелсби, и он же выступает шоураннером.

Съемки должны пройти в этом году. Даты релиза пока нет.