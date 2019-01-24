Чт, 24.01.2019

Звезда «Титаника» сыграет детектива в новом сериале HBO

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Кейт Уинслет

ФОТО: SCANPIX

Британская актриса Кейт Уинслет, которая в октябре отпраздновала свой день рождения, сыграет в мини-сериале HBO, сообщает Empire.

Проект называется Mare Of Easttown ("Лошадь Исттауна"). Действие картины развернется в маленьком провинциальном городке Пенсильвании, где местный детектив полиции, которого играет Уинслет, расследует убийство. И пока героиня ищет убийцу, ее собственная жизнь постепенно рушится, пишет Segodnya.ua.

В режиссерском кресле оказался Гэвин О’Коннор, который снимет все эпизоды и их количество пока не озвучено. Сценарием занимается Брэд Ингелсби, и он же выступает шоураннером.

Съемки должны пройти в этом году. Даты релиза пока нет.

Напомним, недавно стало известно, что актрисам Кейт Уинслет и Сирша Ронан достались роли любовниц в романтической драме "Аммонит" режиссера Фрэнсиса Ли.

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