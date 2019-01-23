Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»

В ожидании завершения сделки между Disney и Fox актер Райан Рейнольдс, который является сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли во франшизе «Дэдпул», говорит о работе над третьей частью.
По словам Рейнольдса, работа над триквелом продолжается. «Мы рассчитываем пойти в совершенно другом направлении», — говорит актер. И кто знает, правда это или же Рейнольдс просто дразнит фанатов, пугая их фактом превращения франшизы о болтливом наемнике в семейное диснеевское кино, передает Kinoafisha.ua.
Напомним, впереди также проект «Сила Икс», частью которого является антигерой Уэйд Уилсон/ Дэдпул. Правда, об этой картине Рейнольдс не упомянул.
Сейчас актер промотирует в Китае облегченную версию «Дэдпула 2», которая в оригинале называется «Once Upon A Deadpool», а в китайский прокат поступила под названием «Deadpool 2: I Love My Family» («Дэдпул 2: Я люблю свою семью»).