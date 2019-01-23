Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»

По словам Рейнольдса, работа над триквелом продолжается. «Мы рассчитываем пойти в совершенно другом направлении», — говорит актер. И кто знает, правда это или же Рейнольдс просто дразнит фанатов, пугая их фактом превращения франшизы о болтливом наемнике в семейное диснеевское кино, передает Kinoafisha.ua.

Напомним, впереди также проект «Сила Икс», частью которого является антигерой Уэйд Уилсон/ Дэдпул. Правда, об этой картине Рейнольдс не упомянул.