Россия сняла новую военно-историческую драму - «Тобол»

XVIII век. Трудный и болезненный период правления Петра I. Император всеми силами старается развивать торговые и политические связи с европейскими странами. А для этого нужны большие деньги, поэтому Петр I приказывает своему молодому гвардейскому офицеру Ивану Демарину отправиться в столицу Сибири того времени - Тобольск и разведать информацию об имеющемся там золоте. Здесь находятся много шведских офицеров, взятых в плен после Полтавского сражения. Здесь Иван встречает любовь всей его жизни - дочь сибирского географа Ремезова. Демарин сформировал команду в 200 человек из местных новобранцев и молодых офицеров, которые прибыли с ним. С этим отрядом он выступает на поиски золота далекого Яркенда. Благодаря коварному заговору местных князей, мирная экспедиция становится военным вторжением. И. Демарин и его полк попадают в плен тысяч жестоких и диких джунгаров. Начинается жестокая, беспощадная и неравная борьба за любовь, свободу и жизнь ... Помощи ждать неоткуда.