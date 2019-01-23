Стоит ли смотреть: «Две королевы»

Последнее время в кинопрокате мы видим все больше и больше лент, посвященных историческим событиям. Сюда мы можем отнести и костюмированную драму «Две королевы» — классический пример жанра. Историческое наследие, взятое за основу ленты — взаимоотношения между Англией и Шотландией. А это лакомый кусочек для любого историка или обычного человека, интересующемся стариной, поскольку стычки между британскими монархами порой захватывают дух.
К слову, «Две королевы» — это уже третий фильм с таким названием, который стремится посредством видеоряда пересказать непростую историю отношений двух королев двух стран. Исследовать и знакомитmся с историей прошлых веков с помощью кино — занятие нужное и увлекательное. Во-первых, это красиво, а, во-вторых, ужасно интересно. Правда, в точности пересказать хронику, чтобы фильм можно было советовать детям для ознакомления с историческим материалом, у авторов не совсем получилось. Почему? Виной всему неверный путь создателей и сценарий, который ну не мог обойти стороной современную политкорректную и феминистическую проблематику. Ленту можно окрестить таким себе феминистическим воззванием, пишет Okino.ua.
1561 год. В пасмурную Шотландию из Франции возвращается 18-летняя Мария Стюарт (Сирша Ронан). Она недавно потеряла своего мужа, короля Франции Франциска II, и теперь возвращается на родину, дабы занять престол королевы. В стране, как и во всей Европе той эпохи, имеются религиозные противоречия, поэтому ее приезд не радует многих по ряду причин: она католичка, она очень молода, она — женщина и прочее. Поэтому большинство скептически относится к такому монарху, ведь она отказывается принять протестантизм и следовать некоторым устоям, по которым привыкли все жить. Но благодаря своему мужеству, мудрости, характеру и харизматичности она получает доверие со стороны простых людей и лордов. Увидев это, она решает двигаться дальше, а именно позариться на другой трон, право на который имеет еще с рождения.
Мария является первой претенденткой на трон Англии, который на данный момент занимает ее сестра — королева Елизавета (Марго Робби). Теперь безжалостная Елизавета и дерзкая Мария Стюарт начинают свою игру, настоящие тактическое и стратегическое соперничество в политике и любви, в окружении мужчин, достойных лишь презрения.
Драматическая и символическая составляющая ленты, которая, повторюсь, базируется на популярной и очень мощной истории, теряется по ходу повествования. Поставила ленту Джози Рурк, для которой это дебют в большом кино. Ранее она работала именно с театральными постановками, где, собственно, получила успех и всеобщее признание. Но в своем дебюте она все же немного не вытащила все поставленные перед ней задачи, потому что порой лента забывала о том, что она кинематографична. Первый план — да, был почти всегда интересным, однако все фоновые перипетии и линии почти всегда скатывались в произвольные непонятные сюжетные несостыковки. Затронутые в ленте события, безусловно, очень интересны и исторически достаточно хорошо прописаны, ведь придворные писцы свою работу исполнили хорошо. Поэтому авторы имели в своем распоряжении буквально все, чтобы отлично передать историю, дух и завуалировано преподнести нужные вещи. Но в фильме «Две королевы» очень много двояких деталей, заставляющих недоумевать, так как не верится, что показанное в ленте происходило на самом деле. Конечно, если возле вас в кинотеатре будет сидеть друг-историк, оперативно отвечающий на ваши поднятые брови, то он вам сразу же скажет, что очень много в ленте попросту выдумано и даже близко не соответствует действительности. В этом и кроются главные проблемы кинокартины. Весь сюжет движется, не основываясь на исторических биографических фактах, а именно на выдумках сценаристов. Ок, можно все списать на то, что за основу взят роман британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии», и в нем немножко присутствует вымысел, но тогда же картину «Две королевы» нельзя назвать биографической исторической драмой, ведь главные сюжетные повороты были кардинально изменены. Не хочется разбирать все эти эпизоды во избежание спойлеров, лишь скажу: все равно каждый зритель, даже тот, кто не знаком с историей, прочувствует, в каких моментах имеет место разгул фантазии сценаристов. Скажем, фигурирующих действующих лиц гомосексуалов тогда не было, а некоторые предательства и сцены насилия были внедрены в ленту банально из-за того, чтобы показать, как мужчины грубы, черствы и бессердечны. Именно таким лживым и бессовестным негодяям нужно было противостоять двум сильным королевам. А королевы на то и королевы, чтобы справляться с мужской диктатурой и правилами, правильно? Да только это показано все очень неестественно и очень-очень карикатурно надумано.
Призма феминизма вправду в фильме проявляется очень яро и прямолинейно, но за это его похвалить нельзя. Парадокс: «Две королевы» рассказывает о сильных женщинах, навязчиво показывает иную политкорректность и… Короче, здесь есть все, что очень любят критики, однако даже они прохладно приняли картину, что доказывает простой факт — проблема таки в режиссере и сценаристах. Посему итог: следовать современным кинотрендам — это не всегда благородное и нужное дело. Сюда стоит отнести еще и мораль. Лозунги персонажей вообще не соответствовали проблематике XVI, потому что они проговаривали современные истины, которые, мягко говоря, смотрятся немного неуместно в такой исторической драме и не вяжутся к тому времени.
С этим, более-менее, немного разобрались, хотя разбирать вышесказанное можно очень долго. Перейдем к плюсам, которые все же заставляют посоветовать ленту к просмотру, но, разумеется, только лишь после ознакомления с ее проблемами.
«Две королевы» — это очень сильная кинокартина с точки зрения постановки, локаций, костюмов и актерской игры. Театральный скилл Джози Рурк отлично вписался в атмосферу ленты. Антураж и эпоха передалась очень хорошо, хотя при этом масштабность и баталии откровенно пострадали. За весь хронометраж было показано только одну битву, и даже она была откровенно вялой. Хотелось бы немного большего размаха, ведь историческая составляющая это предлагает (во времена правления Марии война была на протяжении целых 10 лет). Но, как бы там ни было, это действительно очень красивый фильм. Декорации, пафосные красивые костюмы, грим и напыщенность вас впечатлят. Любители красочных широких видов Шотландии и вышеупомянутой эстетики будут полностью удовлетворены.
Также покорят вас и две королевы, две прекрасных актрисы Марго Робби и Сирша Ронан. Каждая из них воссоздала образ, отлично передав мысли, поведение и логику своего персонажа. Но, увы, например, на какие-то победы в солидных кинопремиях актрисы не наиграли. Наверное, это потому, что сама лента не дала должного толчка для этого и очень сильно ограничила их работу.
Ожидая от ленты с таким названием и таким сюжетом мощных баталий, масштабных разборок и так далее, мы получили совершенно другое кино. «Две королевы» — это лента не о войне. Это такая себе театральная постановка с некоторыми кинотеатральными вставками, наполнена диалогами и мыслями о том, как же сложно женщинам быть сильными и храбрыми в мире, где полно коварных мужчин.