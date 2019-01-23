Стоит ли смотреть: «Две королевы»

Драматическая и символическая составляющая ленты, которая, повторюсь, базируется на популярной и очень мощной истории, теряется по ходу повествования. Поставила ленту Джози Рурк, для которой это дебют в большом кино. Ранее она работала именно с театральными постановками, где, собственно, получила успех и всеобщее признание. Но в своем дебюте она все же немного не вытащила все поставленные перед ней задачи, потому что порой лента забывала о том, что она кинематографична. Первый план — да, был почти всегда интересным, однако все фоновые перипетии и линии почти всегда скатывались в произвольные непонятные сюжетные несостыковки. Затронутые в ленте события, безусловно, очень интересны и исторически достаточно хорошо прописаны, ведь придворные писцы свою работу исполнили хорошо. Поэтому авторы имели в своем распоряжении буквально все, чтобы отлично передать историю, дух и завуалировано преподнести нужные вещи. Но в фильме «Две королевы» очень много двояких деталей, заставляющих недоумевать, так как не верится, что показанное в ленте происходило на самом деле. Конечно, если возле вас в кинотеатре будет сидеть друг-историк, оперативно отвечающий на ваши поднятые брови, то он вам сразу же скажет, что очень много в ленте попросту выдумано и даже близко не соответствует действительности. В этом и кроются главные проблемы кинокартины. Весь сюжет движется, не основываясь на исторических биографических фактах, а именно на выдумках сценаристов. Ок, можно все списать на то, что за основу взят роман британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии», и в нем немножко присутствует вымысел, но тогда же картину «Две королевы» нельзя назвать биографической исторической драмой, ведь главные сюжетные повороты были кардинально изменены. Не хочется разбирать все эти эпизоды во избежание спойлеров, лишь скажу: все равно каждый зритель, даже тот, кто не знаком с историей, прочувствует, в каких моментах имеет место разгул фантазии сценаристов. Скажем, фигурирующих действующих лиц гомосексуалов тогда не было, а некоторые предательства и сцены насилия были внедрены в ленту банально из-за того, чтобы показать, как мужчины грубы, черствы и бессердечны. Именно таким лживым и бессовестным негодяям нужно было противостоять двум сильным королевам. А королевы на то и королевы, чтобы справляться с мужской диктатурой и правилами, правильно? Да только это показано все очень неестественно и очень-очень карикатурно надумано.