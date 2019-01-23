Вышел новый тизер-трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

История начинается с того, что опытный частный сыщик Гарри Гудман исчезает при загадочных обстоятельствах, и его 21-летний сын Тим (Джастис Смит) начинает собственное расследование случившегося. На помощь ему приходит бывший напарник Гарри Детектив Пикачу (Райан Рейнольдс) ‒ забавный и очаровательный суперсыщик-остряк, способный ввести в ступор даже самого себя. Обнаружив, что они отлично ладят, Тим и Пикачу становятся напарниками в этом захватывающем приключении. Следуя подсказкам, которые они обнаруживают на неоновых улицах Райм-Сити (огромного современного мегаполиса, где вместе живут люди и Покемоны), они сталкиваются с разнообразными существами и раскрывают шокирующий заговор, который может нарушить мирное сосуществование двух видов и положить конец всей вселенной Покемонов, пишет Film.ru.