Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

Впрочем, Ардженто добавил, что считает самого Гуаданьино «приятным человеком» и видит в нем большой талант к построению декораций и мизансцены: «Он подобрал прекрасные столы, красивые занавески, красивые тарелки, все в фильме очень красивое», пишет Kinomania.ru .

Сам Гуаданьино перед стартом съемок своей «Суспирии» общался с Ардженто. Итальянец дал ему совет сделать собственный фильм, а не повторять оригинал. Действительно, ремейк практически не имеет ничего общего с лентой 1977 года. История талантливой американской танцовщицы, прибывшей в Берлин поступать в школу бальных танцев, повернулась у Гуаданьино совсем в иную сторону, нежели у Ардженто. Однако результат классика ужасов все равно не удовлетворил.