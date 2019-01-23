Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

С момента анонса ремейк хрестоматийного джалло «Суспирия» вызывал у поклонников смешанные чувства. Вышедший осенью прошлого года, фильм Лука Гуаданьино подтвердил опасения и провалился в прокате США. Наконец, режиссер оригинала Дарио Ардженто нарушил молчание и сообщил, что ознакомился с новой «Суспирией» и остался ею недоволен. Хоррор-классик заявил, что Гуаданьино предал дух его фильма: «В нем нет жуткого, нет музыки. Фильм оставил меня равнодушным».
Впрочем, Ардженто добавил, что считает самого Гуаданьино «приятным человеком» и видит в нем большой талант к построению декораций и мизансцены: «Он подобрал прекрасные столы, красивые занавески, красивые тарелки, все в фильме очень красивое», пишет Kinomania.ru.
Сам Гуаданьино перед стартом съемок своей «Суспирии» общался с Ардженто. Итальянец дал ему совет сделать собственный фильм, а не повторять оригинал. Действительно, ремейк практически не имеет ничего общего с лентой 1977 года. История талантливой американской танцовщицы, прибывшей в Берлин поступать в школу бальных танцев, повернулась у Гуаданьино совсем в иную сторону, нежели у Ардженто. Однако результат классика ужасов все равно не удовлетворил.
В данный момент Дарио Ардженто работает над новой, пока безымянной, картиной, которая станет его первой работой со времен «Дракулы 3D» 2012 года. Подробностей режиссер пока не раскрывает.