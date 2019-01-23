Сын Джеймса Гандольфини сыграет молодого Тони Сопрано в приквеле

Авторы сценария Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO, и режиссер Алан Тейлор долгое время искали молодого Тони. Согласно источникам, в итоге выбор пал на Майкла Гандольфини не только из-за внешнего сходства с отцом, но и из-за таланта актера идеально передавать повадки Тони Сопрано. Майкл, как никто другой, понимал персонажа, отмечают люди, знакомые с проектом, пишет Kinopoisk.ru.

Действие «Множественных святых» развернется в 1960-е в Ньюарке, когда в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам. В центре сюжета окажется Дики Молтисанти (Алессандро Нивола), наставник Тони, который учит парня азам управления криминальной империей.

В приквеле также снимаются Джон Бернтал и Вера Фармига. Ожидается, что в фильме появятся персонажи, знакомые зрителю по «Клану Сопрано».