Ср, 23.01.2019
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Женский монастырь на самом деле как чистилище в фильме «Святая Агата»

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«Püha Agatha»

ФОТО: IMDB

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Но всe меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре.

Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.

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