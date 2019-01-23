Топ-семь самых крутых сериалов 2019 года, которые мы ждем в предвкушении

Конец января одновременно лучшее и худшее время для пдобного топа. С одной стороны, когда еще говорить о будующих проектах, как не в начале года? А вот с другой — список пока весьма и весьма скромен и ограничен крупными наименованиями, которые люди ждут не один год. Думаю, всем, включая боссов крупных каналов, очевидно, что в 2019 году никому не побить «Игру престолов».
Возможно, поэтому в этом году и выходит большое количество фантастических сериалов — все хотят занять освободившуюся нишу. К сожалению, сегодня я не могу сказать, что в списке каждый найдет сериал себе по душе, практически все анонсы сугубо развлекательные. Если не считать продолжений «Настоящего детектива» и «Большой маленькой лжи», пишет Ofigenno.cc.
The Twilight Zone / «Сумрачная зона»
Пожалуй, один из самых культовых сериалов в истории получит новую инкарнацию теперь уже под руководством режиссера нашумевшего «Прочь» Джордана Пила. Показ оригинального сериала стартовал еще в далеком 1959 году, он стал первым серьезным проектом, познакомившим людей с жанром фантастики.
Создатели обещают не только новые эпизоды в жанре фантастики, драмы и ужаса, но и ремейки оригинальных. По крайней мере, было оифициально подтверждено, что будет переснят самый знаменитый эпизод «Nightmare at 20,000 Feet».
What We Do in the Shadows / «Реальные упыри»
В 2014 году новозеландский режиссер Тайка Вайтити заявил о себе на весь мир своей комедией «Реальные упыри» (спасибо идиоту переводчику). Успех его ленты, снятой в жанре псевдодокументалистики, сподвиг режиссера вернутся к старым героям и сделать для них полноформатный сериал.
На протяжении 10 серий нам придется следить за обыкновенной жизнью современных вампиров. Полнометражная лента была скорее остроумной комедией, чем хоррором, а потому подобного мы ждем и от сериала.
The Witcher / «Ведьмак»
Главный претендент на нынешнее место «Игры престолов». Netflix взялись за экранизацию всемирно известной серии романов о ведьмаке Геральте авторства Анджея Сапковского. Всё-таки польскую экранизацию смотреть сегодня уже довольно сложно, да и на фоне успеха серии видеоигр, ставших национальным достоянием Польши, рано или поздно кто-то должен был взяться за сериал.
Геральт — ведьмак, специально созданный мутант, чья единственная обязанность уничтожать монстров. Именно за его необычными прключениями и будет следить Геральт. По заявлениям авторов, фанаты саги будут рады появлению знакомых героев. А будем ли мы рады самому сериалу покажет время.
The Mandalorian / Мандалорец
Сериал-спинофф «Звездных войн». Сценаристом выступил сам Джон Фавро, знакомый широкому зрителю по первым частям «Железного человека». Главную роль же исполнит Педро Паскаль. Очевидно, что Disney планирует выжать все соки из франшизы и делает на нее большую ставку. Бюджет первого сезона оценивается в 100 млн долларов.
События развернутся между оригинальной и новой трилогиями спустя 7 лет после битвы при Явине. В центре сюжета будут совершенно новые герои и, возможно, нам наконец расскажут о том, как появился Первый орден.
Good Omens / «Благие знамения»
Экранизация одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана, который представляет из себя некую пародию на знаменитого «Омена». По словам Геймана, это сериал стал посмертным завещанием знаменитого писателя.
В центре сюжета демон Кроули, в исполнение Дэвида Теннанта, и ангел Азирафель — Майкл Шин. Объединив усилия они должны не дать мальчику, который считается Антихристом, стать на путь зла.
Polar / «Полярный»
В начале года Netflix неожиданно для всех выкатил чертовски красивый трейлер сериала «Полярный». Он будет немецко-американской экранизацией популярного нуарного комикса. А главную роль сыграет великолепный Мадс Миккельсен.
Персонаж Миккельсена — киллер на пенсии по прозвищу Черный Кайзер. Однако, как известно, так просто прошлое обычно не отпускает и ему вновь предстоит взять в руки оружие. Судя по всему, нас ожидает нечто, вдохновленное недавними боевика с Киану Ривзом «Джон Уик».
Black Monday / «Черный понедельник»
В 1987 году произошел «Черный понедельник» — промышленный индекс Dow Jones обвалился на 22 %, что ощутимо сказалось не только на экономике США, но и на всем мире. Его причины неизвестны до сих пор, но именно о них решили рассказать Сет Роген и Эван Голдберг в своей черной комедии.
Авторы пообещали не делать усложненное математическими формулами кино, как это было с «Игрой на понижении». Весь сюжет будет крутиться вокруг нескольких друзей, которые попали на Уолл-стрит буквально с улицы и сразу же угодили в переплет.
Список пока выглядит довольно скудно, но ведь впереди еще целый год. Мы уверены, что нас ждет еще множество интересных анонсов, часть из которых всё-таки придется на 2019. Зато фанаты фантастики уже довольны, довольно давно не выходила разом столько фантастических тайтлов. А серьезные работы мы еще дождемся, всему свое время.