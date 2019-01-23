Топ-семь самых крутых сериалов 2019 года, которые мы ждем в предвкушении

Возможно, поэтому в этом году и выходит большое количество фантастических сериалов — все хотят занять освободившуюся нишу. К сожалению, сегодня я не могу сказать, что в списке каждый найдет сериал себе по душе, практически все анонсы сугубо развлекательные. Если не считать продолжений «Настоящего детектива» и «Большой маленькой лжи», пишет Ofigenno.cc.

The Twilight Zone / «Сумрачная зона»

Пожалуй, один из самых культовых сериалов в истории получит новую инкарнацию теперь уже под руководством режиссера нашумевшего «Прочь» Джордана Пила. Показ оригинального сериала стартовал еще в далеком 1959 году, он стал первым серьезным проектом, познакомившим людей с жанром фантастики.

Создатели обещают не только новые эпизоды в жанре фантастики, драмы и ужаса, но и ремейки оригинальных. По крайней мере, было оифициально подтверждено, что будет переснят самый знаменитый эпизод «Nightmare at 20,000 Feet».

What We Do in the Shadows / «Реальные упыри»

В 2014 году новозеландский режиссер Тайка Вайтити заявил о себе на весь мир своей комедией «Реальные упыри» (спасибо идиоту переводчику). Успех его ленты, снятой в жанре псевдодокументалистики, сподвиг режиссера вернутся к старым героям и сделать для них полноформатный сериал.

На протяжении 10 серий нам придется следить за обыкновенной жизнью современных вампиров. Полнометражная лента была скорее остроумной комедией, чем хоррором, а потому подобного мы ждем и от сериала.

The Witcher / «Ведьмак»

Главный претендент на нынешнее место «Игры престолов». Netflix взялись за экранизацию всемирно известной серии романов о ведьмаке Геральте авторства Анджея Сапковского. Всё-таки польскую экранизацию смотреть сегодня уже довольно сложно, да и на фоне успеха серии видеоигр, ставших национальным достоянием Польши, рано или поздно кто-то должен был взяться за сериал.

Геральт — ведьмак, специально созданный мутант, чья единственная обязанность уничтожать монстров. Именно за его необычными прключениями и будет следить Геральт. По заявлениям авторов, фанаты саги будут рады появлению знакомых героев. А будем ли мы рады самому сериалу покажет время.

The Mandalorian / Мандалорец

Сериал-спинофф «Звездных войн». Сценаристом выступил сам Джон Фавро, знакомый широкому зрителю по первым частям «Железного человека». Главную роль же исполнит Педро Паскаль. Очевидно, что Disney планирует выжать все соки из франшизы и делает на нее большую ставку. Бюджет первого сезона оценивается в 100 млн долларов.

События развернутся между оригинальной и новой трилогиями спустя 7 лет после битвы при Явине. В центре сюжета будут совершенно новые герои и, возможно, нам наконец расскажут о том, как появился Первый орден.

Good Omens / «Благие знамения»

Экранизация одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана, который представляет из себя некую пародию на знаменитого «Омена». По словам Геймана, это сериал стал посмертным завещанием знаменитого писателя.