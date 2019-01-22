Невероятно! Один из героев фильма «Зеленая книга» - прототип эстонского виолончелиста

Так, музыкант Сийм Аймла после просмотра «Зеленой книги» решил углубиться в героев картины. Особенно заинтересовал его виолончелист Олег. Каково же было удивление, когда обнаружилось, что корни Олега ведут в Эстонию. Оказывается, прототип Олега – виолончелист Юри Тяхт, эмигрирующий из Эстонии в 1941 году и игравший в трио известного Дона Ширли десятки лет.

Когда Тони Липа (Мортенсен), вышибалу из итальянского квартала Бронкса, нанимают в качестве шофера для всемирно известного темнокожего пианиста Дона Ширли (Али) на время его концертного турне от Манхэттена до южных штатов, им приходится полагаться на «Зеленую книгу», в которой перечислены те немногие места, которые считаются безопасными для афро-американцев. Встретившись с расизмом, опасностью, а также неожиданным гуманизмом и юмором, они решают забыть о том, что их разделяет, чтобы пережить это путешествие, которое станет лучшим в их жизни.