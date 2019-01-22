Смотрите прямую трансляцию: сегодня назовут номинантов на премию «Оскар», «Черная пантера» — в фаворитах

Также велики шансы заработать несколько золотых статуэток у «Богемской рапсодии», которая уже стала лучшим драматическим фильмом года по версии ежегодной премии «Золотой глобус». Среди признанных фаворитов оказались «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Рома» Альфонсо Куарона, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла, пишет Tech.onliner.by.

Стоит отметить, что в последние годы популярность этой престижной кинопремии снижается. В 2018-м церемония поставила антирекорд, собрав 26,5 млн зрителей — такого низкого показателя не фиксировалось как минимум с 1974 года, за который еще есть статистика.

Считается, что положение отчасти смогут спасти ведущие, которые зажгут аудиторию и привлекут больше зрителей. Однако не исключено, что интерес снижается из-за все большей ангажированности выбора и стремлении жюри угодить различным движениям, обществам и так далее.