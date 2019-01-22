Триллер «Стекло» за выходные посмотрели почти семь тысяч эстонцев

В Эстонии, как и в остальных странах, на прошлых выходных рекордное количество зрителей собрал триллер «Стекло», который получил в мировом прокате уже 82 миллиона долларов.
Узнайте, какие еще фильмы полюбились местным жителям:
1. «Стекло» (6859 зрителей/ 48 462,36€)
2. «Лотте и исчезнувшие драконы» (6754 зрителя/ 34 990,10€)
3. «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасукэ» (3807 зрителей / 23 019,76€)
4. «Т-34» (3789 зрителей/ 26 973,44€)
5. «Зеленая книга» (3249 зрителей/ 22 086,40€)
6. «Фаворитка» (2712 зрителя/ 16 956,59€)
7. «Аквамен» (1930 зрителей/ 13 652,86€)