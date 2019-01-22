Наконец-то! Эстонцы сняли первый полнометражный ужастик

Главные герои картины – Маркус (Франц Малмстен) и Том (Кристьян Касеару), попадают на хутор, где происходят леденящие душу вещи.

Режиссер фильма – Урмас Э. Лийв – обещает, что фильм будет не интеллектуальным триллером, а чистейшим ужастиком: «Любители ужасов, приготовьтесь, вы еще никогда так не пугались в кино».