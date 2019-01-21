Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года

"Кладбище домашних животных"

ужасы

Ремейк экранизации одноименного романа Стивена Кинга.

Согласно сюжету, семейная пара - Рэйчел и Луис Криды, вместе с детьми, переезжают в город Ладлоу. Рядом с их новым домом расположено старое индейское кладбище, где дети решают похоронить своих любимцев.

"Крид 2"

Сильвестр Сталлоне снял уже восьмую часть спортивной драмы "Рокки".

Сюжет продолжает серию фильмов "Крид: Наследие Рокки" и "Рокки 4". На экраны вернутся Иван Драго (Дольф Лундгрен) убиший Крида старшего, Людмила Драго (Бригитта Нильсен) и Роберт Бальбоа (Майло Вентимильи).

"Джон Уик 3"

криминальный боевик

Третья часть истории о киллере Джоне Уике в исполнении Киану Ривза. По сюжету герой находится в бегах, за его голову назначена многомиллионная награда, так как он нарушил правило - "не убивать никого в отелях для киллеров".

"Фонзо"

биографическая драма

Биографический фильм с Томом Харди в главной роли. Картина рассказывает о жизни известного американского преступника Аль Капоне. Фильм посвящен последним годам жизни преступника.

"Стекло"

Мистический триллер, который свяжет вместе фильмы "Сплит"(2016) и "Неуязвимый"(2000), таким образом завершит данную трилогию.

На одном экране встретятся Зверь (Джеймс Макэвой), мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и Дэвид Данн (Брюс Уиллис).

"Две Королевы"

В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии" о периоде противостояния и правления двух великих сестер: Марии Стюарт и Елизаветы.

"Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола",

- передает Hollywoodreporter.com.

"Фаворитка"

Исторический фильм от режиссера Йоргоса Лантимоса,

который ранее снял драму вызвавшую массу споров, но получившую "Золотую пальмовую ветвь" за лучший сценарий - "Убийство священного оленя" (2017).

Главные роли в "Фаворитке" исполняют Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс. Героиня Эммы Стоун страется стать фавориткой королевы, пусть даже если ей придется противостоять собственной кузине.

Фильм уже стал лидером на Каннском кинофестивале и получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии".

Создатели картины также обещают заявить о себе на церемонии вручения "Оскар".

"Холмс и Ватсон"

Еще одна экранизация "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Эта картина сделана в комейдином ключе.

В главный ролях: Уилл Феррел и Джон Си Райли.

"Алита: Боевой ангел"

фантастический боевик, мелодрама

Адаптация японской манги. Продюсером выступил Джеймс Кемерон, а режиссер Роберт Родригес. Сюжет построен вокруг девушки-киборга, которая отправляется на поиски cвоего прошлого.

"Капитан Марвел"

фантастический боевик, приключения

Студия MARVEL вводит в свою киновселенную нового героя, чтобы соединить вместе уже снятые ранее картины посвященные "Мстителям" и закончить борьбу со злом. Примечательный факт - это первый проект студии с женским персонажем в главной роли.

"Шазам!"

фантастический боевик, приключения, комедия

Шазам - это новый киногерой от DC. Кино обещает быть смешным, ведь сюжет построен вокруг подростка, который получает способности и тело супер-героя, но остается 12-летним мальчишкой.

"Мстители - 4"

фантастический боевик, приключения

Заключительная картина в киносаге о героях борящихся со злом. Про детали сюжета пока известно мало. Лишь можно с уверенностью сказать, что студия MARVEL обещает сделать этот фильм максимально эпичным и захватывающим.

"Люди-Икс: Темный Феникс"

Долгожданная часть саги о людях-мутантах, которые обладают сверхспособностями.

Джин Грей, которую играет звезда "Игры престолов" - Софи Тернер, начинает развивать в себе невероятные возможности, которые постепенно превращают ее в Тёмного Феникса.