Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года
Новый год принес киноманам несколько премьер и массу приятных сюрпризов. Русский TVNET составил свой список фильмов, на которые стоит обратить внимание.
"Кладбище домашних животных"
ужасы
Ремейк экранизации одноименного романа Стивена Кинга.
Согласно сюжету, семейная пара - Рэйчел и Луис Криды, вместе с детьми, переезжают в город Ладлоу. Рядом с их новым домом расположено старое индейское кладбище, где дети решают похоронить своих любимцев.
"Крид 2"
Сильвестр Сталлоне снял уже восьмую часть спортивной драмы "Рокки".
Сюжет продолжает серию фильмов "Крид: Наследие Рокки" и "Рокки 4". На экраны вернутся Иван Драго (Дольф Лундгрен) убиший Крида старшего, Людмила Драго (Бригитта Нильсен) и Роберт Бальбоа (Майло Вентимильи).
"Джон Уик 3"
криминальный боевик
Третья часть истории о киллере Джоне Уике в исполнении Киану Ривза. По сюжету герой находится в бегах, за его голову назначена многомиллионная награда, так как он нарушил правило - "не убивать никого в отелях для киллеров".
"Фонзо"
биографическая драма
Биографический фильм с Томом Харди в главной роли. Картина рассказывает о жизни известного американского преступника Аль Капоне. Фильм посвящен последним годам жизни преступника.
"Стекло"
Мистический триллер, который свяжет вместе фильмы "Сплит"(2016) и "Неуязвимый"(2000), таким образом завершит данную трилогию.
На одном экране встретятся Зверь (Джеймс Макэвой), мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и Дэвид Данн (Брюс Уиллис).
"Две Королевы"
В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии" о периоде противостояния и правления двух великих сестер: Марии Стюарт и Елизаветы.
"Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола",
- передает Hollywoodreporter.com.
"Фаворитка"
Исторический фильм от режиссера Йоргоса Лантимоса,
который ранее снял драму вызвавшую массу споров, но получившую "Золотую пальмовую ветвь" за лучший сценарий - "Убийство священного оленя" (2017).
Главные роли в "Фаворитке" исполняют Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс. Героиня Эммы Стоун страется стать фавориткой королевы, пусть даже если ей придется противостоять собственной кузине.
Фильм уже стал лидером на Каннском кинофестивале и получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии".
Создатели картины также обещают заявить о себе на церемонии вручения "Оскар".
"Холмс и Ватсон"
Еще одна экранизация "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Эта картина сделана в комейдином ключе.
В главный ролях: Уилл Феррел и Джон Си Райли.
"Алита: Боевой ангел"
фантастический боевик, мелодрама
Адаптация японской манги. Продюсером выступил Джеймс Кемерон, а режиссер Роберт Родригес. Сюжет построен вокруг девушки-киборга, которая отправляется на поиски cвоего прошлого.
"Капитан Марвел"
фантастический боевик, приключения
Студия MARVEL вводит в свою киновселенную нового героя, чтобы соединить вместе уже снятые ранее картины посвященные "Мстителям" и закончить борьбу со злом. Примечательный факт - это первый проект студии с женским персонажем в главной роли.
"Шазам!"
фантастический боевик, приключения, комедия
Шазам - это новый киногерой от DC. Кино обещает быть смешным, ведь сюжет построен вокруг подростка, который получает способности и тело супер-героя, но остается 12-летним мальчишкой.
"Мстители - 4"
фантастический боевик, приключения
Заключительная картина в киносаге о героях борящихся со злом. Про детали сюжета пока известно мало. Лишь можно с уверенностью сказать, что студия MARVEL обещает сделать этот фильм максимально эпичным и захватывающим.
"Люди-Икс: Темный Феникс"
Долгожданная часть саги о людях-мутантах, которые обладают сверхспособностями.
Джин Грей, которую играет звезда "Игры престолов" - Софи Тернер, начинает развивать в себе невероятные возможности, которые постепенно превращают ее в Тёмного Феникса.
В остальных ролях: Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт и другие.