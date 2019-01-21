Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Предлагаем обзор правдивых фильмов, основанных на реальных событиях, которые признаны лучшими и популярными среди зрителей, пишет Segodnya.ua.

«Игра на понижение», 2015, США

Эта поучительная история, снятая по книге Майкла Льюиса, произошла на самом деле в 2005 году и помогла обогатиться нескольким предприимчивым парням. Дело в том, что молодые люди сумели предугадать финансовый кризис 2008 года и, объединившись, не побоялись сыграть против банковской системы, которая наживалась на людях. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео, Мариса Томей.

«По соображениям совести», 2015, Австралия, США

Военная драма от режиссера Мэла Гибсона рассказывает историю американского солдата Дезмонда Досса, который во время Второй мировой войны по соображениям совести не взял в руки оружие и отказался убивать людей. Вместо этого в составе медкорпуса Досс эвакуировал и спас множество раненых бойцов с линии огня. Это один из лучших фильмов на реальных событиях. За свой подвиг Дезмонд Досс был удостоен Медали Почета. В главных ролях: Эндрю Гарфилд и Хьюго Уивинг.

«Мы купили зоопарк», 2011, США

Комедийная драма от Кэмерона Кроу, главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон. В картине описываются приключения семьи, которая после потери мамы решила круто изменить свою жизнь и выкупить заброшенный зоопарк в английской деревне. Отцу с двумя детьми приходится разбираться в тонкостях ухода за животными. Фильм снят по мотивам автобиографической книги Бенджамина Ми.

«Изгоняющий дьявола», 1973, США

Жуткая история, которая легла в основу хоррора, в свое время произвела настоящий фурор. С 12-летней Риган, дочкой актрисы, приехавшей на съемки фильма, стали происходить странные необъяснимые, беспричинные припадки и перевоплощения. Нежный детский голос неожиданно становится мужским басом, а вещи и мебель летают по комнате сами по себе. Окружающие решают, что в ребенка вселился дьявол, и единственное спасение видят в церкви. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Уильяма Питера Блэтти, основанного на реальной истории, происходившей в 40-х годах XX столетия с неким мальчиком по имени Роланд Доу. Картина режиссера Уильяма Фридкина получила множество кинопремий и наград. В главных ролях: Уильям Питер Блэтти и Эллен Берстин.

«Титаник», 1997, США

В известном классическом высокобюджетном фильме-катастрофе на реальных событиях раскрывается судьба легендарного злополучного лайнера, затонувшего в 1912 году в водах Атлантики. В данной экранизации от режиссера Джеймса Камерона внимание зрителей акцентировано на прекрасной и одновременно драматической истории любви девушки Розы из высшего общества и бедного юноши Джека. В главных ролях сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Картина получила множество премий, в том числе рекордные 11 «Оскаров» и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа своего времени.