Назван топ-10 советских фильмов, признанных шедеврами на Западе

Отмечается, что самым титулованным совестским фильмом посчитали «Броненосец Потёмкин», вышедший 18 января 1926 года. В 2009 году он оказался в топ-15 картин, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф, пишет Life.ru .

«Этот фильм сделал кино «языком искусства». Первые фильмы еще не обладали своим «языком», а давали только визуальный ряд — даже это было в новинку. А этот фильм предложил кино свой язык и стал своего рода букварем», — заявила в интервью изданию «Слово и дело» киновед Наталья Венжер.