Назван топ-10 советских фильмов, признанных шедеврами на Западе

Эксперты составили список десяти лучших советских кинокартин, которые получили наибольшее признание на Западе.
Отмечается, что самым титулованным совестским фильмом посчитали «Броненосец Потёмкин», вышедший 18 января 1926 года. В 2009 году он оказался в топ-15 картин, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф, пишет Life.ru.
«Этот фильм сделал кино «языком искусства». Первые фильмы еще не обладали своим «языком», а давали только визуальный ряд — даже это было в новинку. А этот фильм предложил кино свой язык и стал своего рода букварем», — заявила в интервью изданию «Слово и дело» киновед Наталья Венжер.
Помимо «Броненосца Потёмкина» в топ-10 рейтинга советских картин, полюбившихся иностранцам, вошли «Война и мир», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иди и смотри», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Жертвоприношение», «Андрей Рублев» и «Ностальгия».