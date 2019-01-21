Трейлер второго сезона «Американских богов»: Божественная сила

В давние времена вместе с первыми поселенцами в Америку прибыли и разные боги и духи, которым поклонялись предки путешественников. Эти божества расселились по новому континенту, но со временем оказались забыты, вынужденные существовать среди людей, которым они больше не нужны. Вместо них человечество придумало себе новых богов, но старые боги не намерены сдаваться без боя.