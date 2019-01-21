Отвязные девочки-скейтбордисты в Нью-Йорке: смотрите молодежный инди-фильм «Скейт-кухня»

1 февраля в 21 час в кинотеатре Apollo Kino Solaris покажут в рамках фестиваля уличного экстремального спорта Simple Session фильм «Skate Kitchen» (Скейт-кухня»). Кроме того, впервые в программе соревнований будет отдельная дисциплина для женщин-скейбордисток.
Сюжет американской независимой драмы «Скейт-кухня» (Skate Kitchen) разворачивается вокруг восемнадцатилетней девушки по имени Камилла, которая ведет замкнутый образ жизни. У нее нет ни друзей, ни молодого человека.
Героиня живет вместе с мамой в пригороде и большую часть своего времени проводит в одиночестве. Но это не значит, что она сторонится людей. Более того, Камилла отчаянно ищет друзей. Но пока все ее попытки оборачиваются неудачей. Но однажды ее жизнь резко перевернулась с ног на голову, когда она нашла в социальной сети сообщество девушек-скейтбордисток, которые называют себе The Skate Kitchen.
Эти жизнерадостные девчонки, которые весь свой досуг посвящают катанию на скейте, сразу понравились нашей героини. Поэтому наша героиня захотела с ними познакомиться. Когда же это наконец-то произошло, Камилла начала все глубже погружаться в новую для себя субкультуру Нью-Йорка. Это позволило ей осознать истинный смысл дружбы…
Билеты ЗДЕСЬ!