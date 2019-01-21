Отвязные девочки-скейтбордисты в Нью-Йорке: смотрите молодежный инди-фильм «Скейт-кухня»

Героиня живет вместе с мамой в пригороде и большую часть своего времени проводит в одиночестве. Но это не значит, что она сторонится людей. Более того, Камилла отчаянно ищет друзей. Но пока все ее попытки оборачиваются неудачей. Но однажды ее жизнь резко перевернулась с ног на голову, когда она нашла в социальной сети сообщество девушек-скейтбордисток, которые называют себе The Skate Kitchen.