Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

Ежегодно, за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар», «Золотая малина» объявляет свой список «худших из худших», которые, нехотя, побороться за пластиковой приз. Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.
В этом году список номинантов выглядит так:
Худший фильм
«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Робин Гуд: Начало»
«Холмс & Ватсон»
Худшая актриса
Аманда Сайфред — «Клакер»
Дженнифер Гарнер — «Багровая мята", пишет Kinopoisk.ru.
Мелисса МакКарти — «Игрушки для взрослых» и «Душа компании»
Хелен Миррен — «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Эмбер Хёрд — «Лондонские поля»
Худший актер
Брюс Уиллис — «Жажда смерти»
Джон Траволта — «Кодекс Готти»
Джонни Депп — «Шерлок Гномс» (озвучка)
Дональд Трамп — «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11» (играет сам себя)
Уилл Феррел — «Холмс & Ватсон»
Худший актер второго плана
Джастис Смит — «Мир Юрского периода 2»
Джейми Фокс — «Робин Гуд: Начало»
Джон Си Райли — «Холмс & Ватсон»
Джоэл МакХэйл — «Игрушки для взрослых»
Лудакрис — «Псы под прикрытием» (озвучка)
Худшая актриса второго плана
Джаз Синклер — «Слендермен»
Келли Престон — «Кодекс Готти»
Келлиэнн Конуэй — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)
Марша Гей Харден — «Пятьдесят оттенков свободы»
Мелания Трамп — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)
Худший экранный дуэт
Джонни Депп и его быстро угасающая карьера — «Шерлок Гномс»
Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность — «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»
Келли Престон и Джон Траволта (рецензии на уровне фильма «Поле битвы: Земля») — «Кодекс Готти»
Любое сочетание кукол и актеров (особенно в жуктоватых сценах секса) — «Игрушки для взрослых»
Уилл Феррел и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) — «Холмс & Ватсон»
Худший ремейк, сиквел или подделка
«Жажда смерти»
«Мег: Монстр глубины» (подделка под «Челюсти»)
«Робин Гуд: Начало»
«Смерть нации» (ремейк «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
«Холмс & Ватсон»
Худший режиссер
Брайан Хенсон — «Игрушки для взрослых»
Джеймс Фоли — «Пятьдесят оттенков свободы»
Кевин Коннолли — «Кодекс Готти»
Майкл и Питер Спириг — «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Этан Коэн — «Холмс & Ватсон»
Худший сценарий
«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Пятьедесят оттенков свободы»
«Смерть нации»
39-я церемония вручения премии «Золотая малина» пройдет 23 февраля.