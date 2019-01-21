Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

Ежегодно, за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар», «Золотая малина» объявляет свой список «худших из худших», которые, нехотя, побороться за пластиковой приз. Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.