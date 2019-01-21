Пн, 21.01.2019

Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

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«Холмс & Ватсон»

ФОТО: Dan Steinberg / Dan Steinberg

Ежегодно, за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар», «Золотая малина» объявляет свой список «худших из худших», которые, нехотя, побороться за пластиковой приз. Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.

В этом году список номинантов выглядит так:

Худший фильм

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

«Игрушки для взрослых»

«Кодекс Готти»

«Робин Гуд: Начало»

«Холмс & Ватсон»

Худшая актриса

Аманда Сайфред — «Клакер»

Дженнифер Гарнер — «Багровая мята", пишет Kinopoisk.ru.

Мелисса МакКарти — «Игрушки для взрослых» и «Душа компании»

Хелен Миррен — «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Эмбер Хёрд — «Лондонские поля»

Худший актер

Брюс Уиллис — «Жажда смерти»

Джон Траволта — «Кодекс Готти»

Джонни Депп — «Шерлок Гномс» (озвучка)

Дональд Трамп — «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11» (играет сам себя)

Уилл Феррел — «Холмс & Ватсон»

Худший актер второго плана

Джастис Смит — «Мир Юрского периода 2»

Джейми Фокс — «Робин Гуд: Начало»

Джон Си Райли — «Холмс & Ватсон»

Джоэл МакХэйл — «Игрушки для взрослых»

Лудакрис — «Псы под прикрытием» (озвучка)

Худшая актриса второго плана

Джаз Синклер — «Слендермен»

Келли Престон — «Кодекс Готти»

Келлиэнн Конуэй — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)

Марша Гей Харден — «Пятьдесят оттенков свободы»

Мелания Трамп — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)

Худший экранный дуэт

Джонни Депп и его быстро угасающая карьера — «Шерлок Гномс»

Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность — «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»

Келли Престон и Джон Траволта (рецензии на уровне фильма «Поле битвы: Земля») — «Кодекс Готти»

Любое сочетание кукол и актеров (особенно в жуктоватых сценах секса) — «Игрушки для взрослых»

Уилл Феррел и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) — «Холмс & Ватсон»

Худший ремейк, сиквел или подделка

«Жажда смерти»

«Мег: Монстр глубины» (подделка под «Челюсти»)

«Робин Гуд: Начало»

«Смерть нации» (ремейк «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)

«Холмс & Ватсон»

Худший режиссер

Брайан Хенсон — «Игрушки для взрослых»

Джеймс Фоли — «Пятьдесят оттенков свободы»

Кевин Коннолли — «Кодекс Готти»

Майкл и Питер Спириг — «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Этан Коэн — «Холмс & Ватсон»

Худший сценарий

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

«Игрушки для взрослых»

«Кодекс Готти»

«Пятьедесят оттенков свободы»

«Смерть нации»

39-я церемония вручения премии «Золотая малина» пройдет 23 февраля.

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