Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Голливудская актриса Кирстен Данст, которая похвасталась аппетитными формами на «Эмми-2018», родила первенца в прошлом году и пока не спешит возвращаться к работе в кино. Звезда отказалась сниматься в сиквеле комедии «Добейся успеха» (Bring It On), в котором Кирстен сыграла капитана команды чирлидерш в 2000 году, за гонорар в размере 10 миллионов долларов.
Сейчас актриса не хочет нагружать себя спортом и диетой, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов, пишет издание Radar Online.
Инсайдеры сообщают, что Кирстен еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать. Ей должны предложить огромные деньги, чтобы заманить на беговую дорожку, сообщает Segodbya.ua.
Напомним, Кирстен Данст родила ребенка в мае 2018 года. Своему первенцу Кирстен и Джесси дали имя Эннис Говард.