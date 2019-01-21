Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Голливудская актриса Кирстен Данст, которая похвасталась аппетитными формами на «Эмми-2018», родила первенца в прошлом году и пока не спешит возвращаться к работе в кино. Звезда отказалась сниматься в сиквеле комедии «Добейся успеха» (Bring It On), в котором Кирстен сыграла капитана команды чирлидерш в 2000 году, за гонорар в размере 10 миллионов долларов.