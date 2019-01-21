Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

За победу в главной номинации также боролись картины Брэдли Купера «Рождение звезды», «Черная пантера», «Черный клановец», «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Тихое место», «Рома», «Власть» и «Богемная рапсодия», пишет Segodnya.ua.

Фильм «Зеленая книга» рассказывает о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В картине главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Отметим, что в категории «Лучший анимационный фильм» победила лента «Человек-паук: Через вселенные».

«Лучшим комедийным сериалом» стал «Удивительная миссис Мэйзел». В этой категории на награду номинировались «Атланта», «Барри», «В лучшем мире» и «Блеск». В драматической номинации победил сериал «Американцы».

«Лучшей игровой телепередачей» признаны «Королевские гонки РуПола» (10-й сезон), а лучшей программой, основанной на реальных событиях – «Тайная кухня Энтони Бурдена» (12-й сезон). Среди развлекательных ток-шоу продюсеры выделили «События прошедшей недели» с Джоном Оливером (6-й сезон), а среди детских передач – 48-й сезон «Улицы Сезам».

В категории «Лучший мини-сериал» победу одержал проект «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». На премию в этой номинации претендовали «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы», «Романовы» и «Маньяк». «Лучшим телефильмом» назван «451 градус по Фаренгейту» по мотивам книги фантаста Рэя Брэдбери.