Пн, 21.01.2019

Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

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This image released by Universal Pictures shows Viggo Mortensen, left, and Mahershala Ali in a scene from "Green Book." The film is among the American Film Institute‚Äôs top 10 films of the year. AFI announced its selections for the 19th AFI Awards Tuesday, Dec. 4, 2018, recognizing works deemed culturally and artistically significant by a jury of AFI Trustees, scholars and critics. (Universal Pictures via AP)

ФОТО: Universal Pictures / AP

Фильм «Зеленая книга»режиссера Питера Фаррелли, который стал лучшим фильмом 2018 года по мнению кинокритиков, теперь стал лауреатом премии Гильдии продюсеров США в главной категории «Лучший фильм года». Церемония вручения награды прошла в Беверли-Хиллз, пишет IndieWire.

За победу в главной номинации также боролись картины Брэдли Купера «Рождение звезды», «Черная пантера», «Черный клановец», «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Тихое место», «Рома», «Власть» и «Богемная рапсодия», пишет Segodnya.ua.

Фильм «Зеленая книга» рассказывает о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В картине главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Отметим, что в категории «Лучший анимационный фильм» победила лента «Человек-паук: Через вселенные».

«Лучшим комедийным сериалом» стал «Удивительная миссис Мэйзел». В этой категории на награду номинировались «Атланта», «Барри», «В лучшем мире» и «Блеск». В драматической номинации победил сериал «Американцы».

«Лучшей игровой телепередачей» признаны «Королевские гонки РуПола» (10-й сезон), а лучшей программой, основанной на реальных событиях – «Тайная кухня Энтони Бурдена» (12-й сезон). Среди развлекательных ток-шоу продюсеры выделили «События прошедшей недели» с Джоном Оливером (6-й сезон), а среди детских передач – 48-й сезон «Улицы Сезам».

В категории «Лучший мини-сериал» победу одержал проект «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». На премию в этой номинации претендовали «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы», «Романовы» и «Маньяк». «Лучшим телефильмом» назван «451 градус по Фаренгейту» по мотивам книги фантаста Рэя Брэдбери.

Напомним, недавно Американская академия киноискусств объявила, что 91 церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А вот объявление номинантов состоится 22 января.

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