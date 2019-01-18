Пт, 18.01.2019
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Санса из «Игры престолов» рассказала об отвратительном моменте на съемках

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Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов»

ФОТО: Helen Sloan / AP/Scanpix

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», призналась, что во время съемок ей запрещали мыть волосы. Ее слова приводит журнал InStyle.

«Первые несколько сезонов мне можно было мыть волосы, потому что тогда я играла юную аристократку. А к пятому сезону они просили, чтобы я перестала делать это, и это было крайне отвратительно», — поведала Тернер, пишет Lenta.ru.

По словам актрисы, она «жила с грязными волосами несколько лет». «Голова все время чесалась! У нас работали машины, пускающие искусственный снег, и у меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки. Отвратительно», — вспомнила она.

Финальный, восьмой сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Ранее в январе телеканал HBO опубликовал трейлер последней части сериала, в котором поклонники обнаружили масштабный спойлер.

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