«Стекло» или «Фаворитка»: что посмотреть в кино на выходных

Впереди морозные выходные, а это значит — самое время идти в кино! Предлагаем вам ознакомиться с новинками кинотеатра Apollo.
«Cтекло» - похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.
«Фаворитка» - начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара.
«Ван Гог. На пороге вечности» - Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью.
«Сильвио» - на закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.
«Астерикс и тайное зелье» - Друид Гетафикс ловко карабкается по деревьям и собирает с них омелу в лесах, окружающих деревню непокорных галлов. Но однажды он очень неудачно падает, и это приводит его в крайнее волнение. Что будет, если он окажется не в состоянии готовить свои волшебные отвары?