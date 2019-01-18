«Стекло» или «Фаворитка»: что посмотреть в кино на выходных

«Cтекло» - похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.

«Фаворитка» - начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара.

«Ван Гог. На пороге вечности» - Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью.

«Сильвио» - на закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.