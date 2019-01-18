Финал «Стекла» изменили из-за перемен в мире

«У нас был другой финал, когда мы начинали снимать. Но потом он был отредактирован с учетом тех изменений, которые происходят в нашем обществе и во всем мире», - прокомментировал он. О каких именно переменах идет речь, Джексон не уточнил, пишет Kinonews.ru.

Напомним, что фильм «Стекло» является завершающей частью трилогии, в которую входят картины «Неуязвимый» и «Сплит». Примечательно, что даже исполнители ключевых ролей в свое время не знали, что снимаются в фильмах, входящих в многосерийный проект. В частности, Джеймс МакЭвой говорил в одном из интервью, что не был осведомлен о том, что «Сплит» планировался как продолжение «Неуязвимого».